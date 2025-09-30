Как ускорить созревание томатов

Свежие томаты — это всегда про вкус и аромат лета. Но иногда они спеют так долго, что ждать становится невозможно. Автор канала «В саду у Валентинки» предлагает использовать несколько способов, чтобы ускорить этот процесс.

В первую очередь, удаляем лишнюю зелень. За месяц до окончания сезона обрезаем нижние листья под кистями, цветки и мелкую завязь, которая не успеет созреть. Это не даст силам растения уходить в ненужные части. Также хороший вариант — замедление роста растения благодаря подрезке корней. Воткните лопату в землю и подрежьте корни на расстоянии 30-40 сантиметров.

Не удобряйте кусты азотными подкормками и оставьте только калийно-фосфорные. Калий стимулирует выработку этилена — гормона созревания. Полив сократите, но не допускайте полного высыхания почвы.

