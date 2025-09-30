Как дешево сделать интерьер по-осеннему уютным

Когда после жаркого лета подкрадывается сезон дождей и холодов, хочется почаще проводить время дома, варить вкусный глинтвейн и, завернувшись в плед, смотреть любимые фильмы. Пока на дворе царит золотая осень, однако скоро ей на смену придет пасмурная серость межсезонья. Настроение в такую погоду заметно падает, поэтому важно уметь создавать его себе самостоятельно. Один из шагов — осеннее обустройство своего жилья.

Как рассказала арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова в беседе с изданием «Вести Подмосковья», декор в осеннем интерьере — это история про связь с природой и внимание к мелочам.

«Чтобы в доме сразу чувствовалось уютное настроение, можно начать с текстиля. Осенью легкий летний муслин и лен уступают место плотному велюру, мягкой шерсти и флису. Введите в палитру теплые, глубокие тона: терракотовый, приглушенный оливковый и горчичный. Несколько штрихов (небрежно наброшенный на кресло шерстяной плед, подушка с вязанным декором, объемное покрывало или стеганое одеяло на кровати) создадут нужное впечатление», — посоветовала она.

Также можно добавить несколько акцентных деталей: керамическую или стеклянную вазу, картину в деревянной раме, группу свечей на декоративном подносе. А создание композиции из шишек и орехов в неглубокой плетеной корзинке на столе не требует почти никаких вложений, но приносит в дом ощущение красоты осенней природы.

«Используйте многоуровневый сценарий освещения для создания камерности: торшер в углу гостиной, настольная лампа с абажуром на прикроватной тумбе, гирлянда с мягким свечением. Секрет в лампочках с теплым спектром от 2500 до 3500 К — их свет мгновенно делает пространство уютным. Подсветите открытые полки и ниши: дополнительное рассеянное свечение сделает пространство многомерным», — отметила специалист Веденова.

Кроме того, есть вариант поиграть с ароматами, которые ассоциируются с осенью. Речь идет о сладковатых нотах ванили и корицы, пряном шлейфе тыквенного пирога, древесных аккордах сандала или пачули. Можно, например, своими руками составить композицию из палочек корицы, сушеных апельсиновых долек и гвоздики в прозрачной вазе. Уютная атмосфера дома точно не даст расклеиться в межсезонье и добавит гармонии в повседневность.