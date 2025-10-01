Какие садовые растения нужно укрыть на зиму

Многие садовые культуры необходимо укрывать на зиму, чтобы уберечь от перепадов температуры и сильных морозов. Издание Pravda.Ru рассказало, каким растениям обязательно требуется укрытие на холодный период года.

© Вести Подмосковья

Так, в защите нуждаются почти все разновидности винограда за исключением «Изабеллы». Лоза обрезается, пригибается и накрывается агроматериалом. Молодые саженцы яблонь, груш и слив укрываются нетканым материалом, который фиксируется на стволе от земли до первых ветвей. Также утепляются колонновидные яблони любого возраста.

Укрытие необходимо большинству сортов роз: садоводы обычно делают каркас и натягивают на него укрывной материал. Листопадные сорта рододендронов зимуют легче, поэтому им достаточно замульчировать корневую зону, а вечнозеленые сорта лучше поместить под каркас с дышащим материалом. Взрослые пионы древовидные неплохо адаптируются к холодам: достаточно связать ветви и замульчировать землю.