Пожилым россиянам посоветовали заводить домашних животных

Пожилые люди часто сталкиваются с одиночеством и снижением активности. Одно из неочевидных, но при этом эффективных решений — это завести домашнее животное. Об этом в Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, «Газете.Ru» рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

© Газета.Ru

По ее словам, пожилые люди, имеющие домашних животных, особенно собак, демонстрируют более высокий уровень физической активности по сравнению с теми, у кого нет питомцев. Потребность собак в выгуле становится ежедневным стимулом к движению, благодаря которому зрелые владельцы животных снижают риск ожирения и сопутствующих заболеваний.

«Людям в возрасте следует выбирать спокойные породы собак с умеренным уровнем активности, например кавалер-кинг-чарльз-спаниелей или мопсов. Им не требуются интенсивные физические упражнения — достаточно двух неспешных прогулок в день. В то же время такие породы, как бордер-колли или джек-рассел-терьер, отличаются повышенной энергичностью, что может оказаться избыточной нагрузкой для пожилогой владельца и привести к переутомлению», — поделилась эксперт.

Питомец особенно полезен для пожилых людей, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, ведь наличие животного может благоприятно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы.

«Собаки и кошки помогают снизить артериальное давление и стабилизировать частоту пульса, что способствует снижению нагрузки на сердце и уменьшению риска гипертонических кризисов. Наилучшего эффекта можно добиться через регулярный тактильный контакт, например, поглаживания, поэтому возрастным владельцам стоит проводить как можно больше времени в компании питомцев», — рассказала ветврач.

Питомцы играют значимую роль и в сохранении ментального благополучия, заявила Онуфриенко. Собака или кошка может стать источником эмоциональной поддержки для зрелых людей: постоянно нуждаясь в заботе и внимании, любимцы дают своим владельцам ощутить собственную значимость, а также задают ежедневные цели, что способствует укреплению самооценки и улучшению настроения.

«Зачастую круг общения людей в возрасте ограничен, и они чувствуют себя одинокими. Чтобы обрести новых знакомых и сформировать дружеские отношения, эксперт советует вовлекаться в социальные активности, связанные с животными. Например, можно ходить на совместные прогулки с другими пожилыми владельцами в своем районе и состоять в местных или онлайн-сообществах для хозяев кошек или собак», — рассказала ветврач.

Также прямой контакт с питомцем стимулирует синтез окситоцина, который часто называют «гормоном привязанности», а также уменьшает выработку кортизола — «гормона стресса». Благодаря этому снижается уровень тревожности и напряжения — на смену им приходят ощущения спокойствия и комфорта.

«Осознанное включение питомцев в жизнь пожилых людей — это отличный способ поддержать как их физическое, так и эмоциональное здоровье, что подтверждают результаты научных исследований. Домашние животные способны наполнить жизнь теплом и заботой, сделав будни насыщеннее и ярче. Если вы на пенсии или у вас есть пожилые родственники, то стоит задуматься о том, чтобы завести питомца — они подарят вам и вашим близким свою любовь и преданность, а также повлияют на качество жизни. Я рекомендовала бы присмотреться к зрелым животным из приютов — они могут стать отличными компаньонами для людей в возрасте. Такие питомцы обладают сформировавшимся характером, что позволяет выбрать кошку или собаку, которая идеально впишется в размеренный образ жизни пожилого человека. К тому же, подарив семью бездомному животному, вы не только разнообразите свою повседневность, но и совершите доброе дело, поддержав приюты, которые зачастую переполнены», — добавила эксперт.

Согласно последней Всероссийской переписи бездомных животных, в нашей стране работает всего 530 приютов, в которых проживают 177 тыс. кошек и собак.