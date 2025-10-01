Кинолог объяснил, чем опасны для собак каштаны и желуди

С началом осеннего сезона в столичных парках и на улицах появилось большое количество опавших каштанов, представляющих серьезную угрозу для домашних питомцев. Как пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, собаки часто принимают круглые плоды за игрушки, что может привести к печальным последствиям.

Опасность заключается не только в возможности подавиться — при проглатывании каштан вызывает сильное отравление из-за содержащегося в нем эскулина, особенно в разновидности конского каштана.

Симптомами отравления названы рвота, диарея и мышечная дрожь, однако помощь питомцу требуется еще до их появления. При подозрении на проглатывание каштана необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику, где проведут УЗИ и назначат соответствующее лечение. Плод может вызвать кишечную непроходимость, поэтому самостоятельное лечение категорически не рекомендуется.

Кинолог советует владельцам собак отработать команды «Фу» и «Нельзя», а для питомцев, склонных подбирать предметы на улице, временно использовать намордник, советует РИАМО.

Аналогичную опасность представляют и желуди, активно опадающие в сентябре-октябре.

Если же собака начала задыхаться, потребуется экстренная помощь — прием Геймлиха или извлечение предмета вручную, если он виден в пасти.