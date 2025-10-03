Где в Москве можно порадовать собаку эксклюзивным ужином

С дверей московских кафе и ресторанов все чаще не только исчезают картинки с перечеркнутым изображением собаки и надписью: "Вход с животными запрещен", но и рядом с меню для посетителей появляется меню для их четвероногих питомцев. Впрочем, почему бы и нет? Вышли с другом на прогулку, зашли поужинать, а вернувшись домой, не надо вставать к плите, можно заняться другими, более интересными делами. Корреспондент "РГ" поинтересовался, где именно готовят угощения для псов, чем их кормят и сколько это стоит.

© ТАСС

Элитная новинка

В меню крупного ресторана Butler на Патриарших прудах недавно появилась страничка, которая так и называется "Для ваших питомцев". Повара заведения предлагают приготовить для хвостатого спутника посетителя блюдо стоимостью от 1,5 до 5 тысяч рублей. При этом за 1,5 тысячи рублей его накормят сорбетом из натурального йогурта с сезонными ягодами. А за 5 тысяч рублей - блюдо от шеф-повара. Среди таких фермерский цыпленок с тыквенным пюре и брокколи, молодая говядина су-вид с рисом басмати и цукини или морская форель на пару с картофельно-морковным пюре.

Адрес: Трехпрудный переулок, 15.

Игрушка в придачу

В сети ресторанов Frank by Basta собакам тоже рады. Хозяевам предложат, например, сочные бараньи ребрышки в пикантных соусах, а барбосам - тарелку с консервами по цене от 300 рублей. Если собака предпочитает натуральную пищу, повара сделают филе рибай (стейк из говядины, который готовят из толстого края подлопаточной реберной части) или стриплойн (стейк из тонкого края мраморной говядины). Цена горячих блюд - от 2,5 тысячи рублей.

Для собак не только готовят ресторанную еду, но и подают напитки.

Для любителей формата "все и сразу" можно купить "Собачью коробку", внешне похожую на детскую коробку из "Вкусно и точки". Только внутри ее пакет влажного корма "Мнямс", различные сушеные лакомства и фирменная игрушка FRANK в виде двух косточек из текстиля. Цена набора 490 рублей.

Адрес: ул. Рождественка, 5/7, стр. 2.

Шампанское Шарику

В винных ресторанах придумали подавать собакам не только еду, но и напитки. В баре Piri Piri, где стены украшают портреты животных, на закуску для собак подают вареную курицу. Цены тут начинаются от 360 рублей за блюдо. Запить сытный ужин собаки могут пивом "Хвост" (его делают из говяжьей печени с солодом) или шампанским "Шато Дог". Выглядит шампанское вполне натурально: привычная бутылка, только размером на два бокала, фольга и пробковая пробка. Интересно, что разработали это шампанское российские ветеринарные врачи для восполнения у животного дефицита жидкости. Готовят его на основе мясного бульона с добавлением экстракта элеутерококка, оливы и прочего. Налить могут не в миску, а в узкий бокал-флюте для шампанского. Цена - от 550 рублей.

Адрес: ул. Петровка, 23/10, стр. 5.

Еще одно такое место с напитками для животных - винный ресторан Septa. Правда, и здесь подается то же шампанское "Шато Дог". Порции еды небольшие - по 40-50 граммов, чтобы питомец ознакомился со всем ассортиментом. Есть в нем, например, куриное филе су-вид (его томят при низкой температуре). Цены - от 350 рублей.

Адрес: ул. Большая Филевская, 4.

Десерт в придачу

В кафе "Глина" повара горячего цеха для собак не готовят. Питомцам гостей могут подать говяжьи чипсы из печени или легкого за 150-300 рублей. Их же взять можно с собой в стаканчике на вынос. А хитом называют собачий десерт - мороженое. Его делают из замороженного яблочного пюре.

Адрес: ул. Хавская, 24.

Своя лежанка

В ресторане "Бибирево" Александра Раппопорта собакам выдадут лежанку и "сухой паек": сухой корм, игрушку и фирменную бутылку собачьего пива "Хвост".

Адрес: Украинский бул., 15.

Компетентно

Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России, заслуженный ветеринарный врач РФ: