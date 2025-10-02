Можно ли заставить соседа демонтировать кондиционер

Новосибирский областной суд обязал местную жительницу снять внешний блок кондиционера, который был установлен на фасаде многоквартирного дома. Вода с устройства капала на стены здания и подоконник соседа, который подал из-за этого жалобу. Проверка показала, что гражданка не согласовала установку кондиционера, которая к тому же была выполнена с нарушением технических требований. Что произошло в Новосибирске и станут ли «вне закона» все кондиционеры после этого прецедента, разбиралась «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

«Установить нельзя демонтировать»

Борьбу с соседским кондиционером мужчина из Новосибирска начал еще в мае 2023 года. Тогда он направил жалобу в управляющую организацию ООО «КЖЭК «Горский». Компания провела необходимую проверку.

Выяснилось, что жительница Новосибирска установила кондиционер на фасаде дома, проектная документация которого этого не предусматривала. Кроме того, до установки женщине нужно было получить согласие собственников квартир в этом доме, чего она не сделала.

Жительнице направили требование о снятии кондиционера, но та проигнорировала его. Тогда управляющая компания подала иск в суд, который обязал женщину демонтировать устройство. Кроме того, с нее дополнительно взыскали шесть тысяч рублей в качестве оплаты госпошлины. Женщина подала апелляцию, в которой настаивала, что кондиционер не вредит жителям дома, но судебная коллегия по гражданским делам отклонила ее.

Такой нормы не существует

Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев рассказал, что у большинства россиян наружные блоки кондиционеров размещены в местах, которые не были специально отведены для этого.

В современных новостройках делают специальные внешние ниши для размещения таких блоков. Но в старых домах они попросту крепятся на фасад, — объяснил эксперт.

С точки зрения закона для установки кондиционера на фасаде дома нужно получить разрешение двух третей собственников всего многоквартирного дома на их общем собрании. Но реальность такова, что мало кто когда-либо этим озадачивался.

Теоретически вы можете в своем доме заставить любого человека демонтировать наружный блок, даже если с него ничего не капает, просто потому, что вам это не нравится, — обратил внимание собеседник «ВМ».

Каких-либо норм, которые регламентируют установку кондиционеров на фасадах жилых домов, нет. Есть определенные правила, даже, скорее говоря, рекомендации, которые устанавливают, что конденсат не должен капать на окна.

Но каких-то норм, которые бы говорили, что это запрещено, не существует. Тут в первую очередь, полагаю, действуют нормы о решении общего собрания, — считает Сергеев.

Соответственно, раз нет строго установленных норм, которые бы запрещали устанавливать кондиционер на фасаде дома, то нет и определенных штрафных санкций, кроме постановления о демонтаже устройства.

В этой ситуации женщина, не имея разрешения собственников, шла на риск. Скорее всего, не у нее одной установлен кондиционер. Наверняка они есть и у других соседей. И тоже без разрешения общего собрания собственников, — предположил эксперт.

В этом случае решение о демонтаже одного кондиционера является дискриминацией. С юридической точки зрения закон не на стороне женщины. Но теперь она может в отместку подать в суд на других соседей, у которых тоже без разрешения собственников установлены кондиционеры, добавил Сергеев.

Жильцы многоквартирных домов, которые оставляют коляски, велосипеды и прочие вещи в не предназначенных для этого местах в подъезде, рискуют получить штраф. Чем опасно захламление подъезда и что за него грозит, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.