Почему все любят собак породы мини-аусси

Появление с мини-аусси на улице всегда гарантирует повышенное внимание, все хотят погладить этого обаятельного малыша. Эти пушистые красавцы с мраморным окрасом и разными глазами покорили сердца россиян.

© Freepik

Интересно, что миниатюрные австралийские овчарки изначально были выведены в США как рабочие фермерские собаки. Селекционеры сохранили все лучшие качества их более крупных сородичей — интеллект, преданность и энергию, — но упаковали в идеальный для города компактный формат.

Вес у мини-аусси редко превышает 18 кг, а рост достигает до 45 см. Собаки этой породы очень умны и обучаемы: все команды они схватывают на лету. И наконец, это идеальный компаньон для активного человека, они с удовольствием будут с вами бежать по утрам или ходить в походы.

По характеру это типичные «стайные» собаки, которые сильно привязываются к семье и стремятся всегда быть рядом. К тому же мини-аусси очень общительны, поясняет DogsForum.

