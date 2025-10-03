Почему собаке может потребоваться ортопедический матрас

Кинолог Голубев: иногда собаке может потребоваться ортопедический матрас
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в целом для собаки достаточно обустроить комфортное место, где она будет чувствовать себя безопасно. Однако иногда хозяину следует приобрести для неё ортопедический лежак.
Лежанка с эффектом памяти может потребоваться, если у животного появились проблемы с позвоночником и суставами, объяснил специалист в беседе с «Радио 1».
К подобным нарушениям особенно склонны крупные или активные породы, а также пожилые животные.
Стоит такая продукция недешёво. Однако экономить в этом вопросе не следует, иначе есть риск приобрести некачественный товар или подделку, отмечает кинолог.
«Выбирая матрас, помните, что размер нужно подбирать с запасом — хотя бы на 15 см, чтобы собака могла как следует вытянуться», — добавил Голубев.
Ранее кинолог Константин Карапетьянц рассказал, что собака способна подавать около 60 сигналов о своём состоянии.