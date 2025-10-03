Почему собаке может потребоваться ортопедический матрас

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в целом для собаки достаточно обустроить комфортное место, где она будет чувствовать себя безопасно. Однако иногда хозяину следует приобрести для неё ортопедический лежак.

Лежанка с эффектом памяти может потребоваться, если у животного появились проблемы с позвоночником и суставами, объяснил специалист в беседе с «Радио 1».

К подобным нарушениям особенно склонны крупные или активные породы, а также пожилые животные.

Стоит такая продукция недешёво. Однако экономить в этом вопросе не следует, иначе есть риск приобрести некачественный товар или подделку, отмечает кинолог.

«Выбирая матрас, помните, что размер нужно подбирать с запасом — хотя бы на 15 см, чтобы собака могла как следует вытянуться», — добавил Голубев.

