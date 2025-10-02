Как очистить унитаз за пять минут

Профессиональные клинеры советуют никогда не запускать санузел, а регулярно и бережно ухаживать за ним. На это уходит около 3-5 минут в день, зато потом вам не придется оттирать старые пятна агрессивной химией.

© unsplash

Главное правило — убирать загрязнения сразу, пока они не засохли. Для борьбы с налетом от жесткой воды есть несколько безопасных и эффективных народных средств.

Лимонная кислота отлично справляется с ежедневной уборкой, дезинфицирует и устраняет неприятные запахи. 2 пакетика растворите в 2 стаканах горячей воды. Кальцинированная сода (150 г на 1 л кипятка), залитая на ночь, растворит даже самый старый известковый налет и надолго избавит от ужасного запаха.

Щавелевая кислота эффективно и быстро справляется с ржавчиной и мочевым камнем, при этом она безопасна для здоровья. Как подсказывает канал «Мастер-Ок», ее можно заливать на ночь и в бачок с водой для мягкого удаления налета.

Как ранее писал «ГлагоL», неряху часто выдают грязная ванная комната и туалет. Кроме того, именно в этих комнатах селятся паразиты и насекомые, которые обожают сырость, потеки и налет.