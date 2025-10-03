Как избавить собаку от стресса из-за отсутствия хозяина

Собаку важно постепенно приучать к отсутствию владельцев дома, чтобы она не испытывала стресс и тревожность. Об этом Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева.

По ее словам, важно сформировать у нее уверенность, что хозяин всегда возвращается. Так, можно начать с коротких интервалов и для начала уходить в другую комнату.

«Интервалы следует увеличивать постепенно. Если собака видит, что вы дома, но физически недоступны, она понимает, что ничего страшного не происходит. Это оптимальный способ, позволяющий сохранить психику животного», — добавила Гольнева.

Кроме того, она посоветовала занимать питомца в свое отсутствие. Для этой цели подойдут интеллектуальные игрушки или игрушки с кормом.

Ветеринар из Англии Никола Роус до этого поделилась рекомендациями по поводу выгула собак. По ее словам, щенкам требуется «пять минут упражнений на каждый месяц жизни, два раза в день». Например, четырехмесячный щенок должен получать два 20-минутных периода активности. Это включает не только прогулки, но и игры или занятия во дворе.