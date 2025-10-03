Стало известно, каких домашних питомцев предпочитают москвичи

Москвичи чаще стали выбирать беспородных кошек, а среди собак популярны чихуахуа, йоркширские терьеры, джек-рассел-терьеры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

© РИА Новости

«Заводя кошек, москвичи отдают предпочтение беспородным питомцам – кошек-метисов в столице подавляющее большинство. Из пород популярны мэйн-куны, шотландская и британская. Редкие породы кошек, зарегистрированные в столице, – это чаузи, саванна, кинкалоу, цейлонская и шантильи-тиффани», – сказал представитель пресс-службы.

По его словам, среди пород собак наиболее популярны миниатюрные – чихуахуа, йоркширские терьеры, джек-рассел-терьеры.

«Далее идут: корги, шпицы, французские бульдоги и таксы. Крупных питомцев сейчас заводят реже, среди зарегистрированных в госветклиниках собак чаще всего встречаются немецкие овчарки, лабрадоры, а также беспородные питомцы. Наиболее редко встречаются представители пород австралийский хилер, схипперке, тоса-ину, келпи, муди, бедлингтон-терьер и ксолоитцкуинтли», – подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что кошки и собаки являются самыми популярными домашними питомцами в столице.

«Соотношение пациентов ветеринарных клиник – 46% кошек, 53% собак и около 1-2% посетителей составляют другие питомцы – грызуны, зайцеобразные, рептилии, птицы, экзотические животные», – пояснили в пресс-службе.

Среди необычных столичных питомцев ветврачи отмечают пауков, скорпионов, различных насекомых, змей, ящериц и черепах.

«С начала текущего года на приеме побывали, в том числе, трехметровый питон, 1,5-метровая игуана, лягушка-бык, сурикаты, еноты, нутрия, домашняя лиса и белка», – подчеркнули в пресс-службе.

День защиты животных ежегодно отмечают во всем мире 4 октября.