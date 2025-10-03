Можно уметь готовить, но все испортит неправильная посуда. Сковорода – главный инструмент на кухне, и у каждой свои сильные стороны. Вот три типа, которые стоит различать.

Чугунная сковорода

Тяжелая, но почти вечная. Долго нагревается, зато потом держит температуру, как дровяная печь. На ней идеально жарить стейки, обжаривать овощи с легким запахом дыма и печь блины с хрустящими краями. После готовки ее не моют с моющим средством, а просто вытирают и смазывают маслом.

Антипригарная

Идеальна для завтраков. Яичница, омлет, сырники, блинчики – все переворачивается легко, ничего не прилипает. Отличный вариант на каждый день. Главное, не использовать металлические лопатки и не перегревать.

Нержавеющая сталь

Любимая сковорода поваров. На ней легко получить румяную корочку, если предварительно как следует разогреть. Подходит для жарки курицы, рыбы и овощей – особенно если хочется минимизировать масло.