Россияне признали новых домашних питомцев

В России на 22 процента выросли продажи камней, заменяющих домашних питомцев. Об этом стало известно изданию Life.ru.

Необычная альтернатива домашним животным представляет из себя небольшой камень с приклеенными пластмассовыми глазами. Таких питомцев продают в социальных сетях. Зачастую к ним прилагаются лежанки или гнезда, поводки, бантики и другие аксессуары, а также инструкция по использованию.

Продавцы заявляют, что камень-питомец отлично подойдет людям, страдающим от аллергии на кошек или собак, и не имеющим возможности содержать зверей у себя дома. Среди преимуществ такой альтернативы указаны отсутствие громких звуков, шерсти и спокойное поведение.

