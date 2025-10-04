Кинолог назвал «специфичной» японскую породу сиба-ину

Такие собаки более независимы и менее игривы по сравнению с другими.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил президент РОО «Кинология XXI век», директор школы профессиональной дрессировки «Кинологический центр Сокольники» Константин Карапетянц.

«Японские сиба-ину симпатичные и популярные. Но японские собаки с точки зрения поведения достаточно специфичны. Потому что это собаки из Японии. Мы их называем «маленькие самурайчики», именно по характеру. Они в определённой степени независимые. Они, на мой взгляд, не такие весёлые и безалаберные, как те же лабрадоры или джек-расселы. У каждой собаки своя специфика, и у каждой собаки свой характер. В том числе специфика и у разных пород».

Ранее Карапетянц рассказал о развитии инфраструктуры для владельцев собак в Москве. В столице увеличивается количество «зелёных зон», подходящих для качественного выгула питомцев. При этом в центральной части города содержать животных всё ещё затруднительно.