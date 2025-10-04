Почему в магазины, кафе и аптеки могут запретить вход с собаками

В Госдуме предложили запретить вход с собаками в магазины, кафе и аптеки. Исключение сделают только для владельцев собак-поводырей. Инициатива вызвала бурное обсуждение в сети.

С предложением о запрете пускать людей с собаками в магазины, аптеки и кафе выступили на заседании Комитета по защите семьи. По словам депутата Нины Останиной, такая мера поможет уберечь людей от нападений животных.

Сейчас каждое заведение общепита вправе само решать, кого пускать на свой порог, а кому указать на дверь. Некоторые считают недопустимым присутствие любых животных на своей территории, но подобные ограничения магазины и кафе, как правило, вводят в зависимости от своей целевой аудитории. Например, зачастую наиболее лояльными к любым питомцам оказываются кафе и магазины, нацеленные на покупателей-вегетарианцев, но и многие более консервативные заведения ограничивают вход лишь для собак определенных пород или слишком уж крупных особей.

Одним запретом на присутствие собак в магазинах и кафе не обошлось — на заседании обсудили и дополнительные меры для обеспечения покоя и безопасности окружающих. Например, было предложено установить норму предельного количества питомцев в квартире, а также расписать четкие правила для перевозки собак в общественном транспорте: животные должны быть только в наморднике и на коротком поводке. Под запрет попали также выгул питомцев пьяным хозяином и использование собак в предпринимательской деятельности — кроме конкретных случаев, установленных правительством.

Предложения вызвали бурную реакцию в социальных сетях: депутата обвинили в том, что вместо работы над проблемой бездомных животных она решила ограничить «права» домашних.

«Попахивает дискриминацией» — пишут в соцсетях хором.

На это Нина Останина ответила так:

«Человекокафе — для людей. Остальное — ваш выбор. Змеекафе, крысокафе — с кем вам приятно обедать, туда и ходите».

Такие законопроекты активно обсуждаются, потому многие люди сталкивались с проблемой: кого-то напугала собака, на кого-то прыгнула, испачкала одежду, за ней не убрали в подъезде или на улице — все это вызывает возмущение, — сказала «ВМ» кинолог Вероника Ларюшкина. — Логично, что проблему предлагают решить с помощью ограничений, но если задуматься, то станет понятно: чем жестче мы будем изолировать животных с помощью запретов от общения с людьми, тем менее социализированы они будут и менее адаптированы к проживанию в городской среде.

Что касается правил выгула... Если всегда и везде гулять с собакой на коротком поводке и в наморднике, у нее не будет возможности общаться с сородичами, играть, исследовать место выгула. В итоге на психике собаки это отразится не лучшим образом, и ее отклики на внешние раздражители станут еще острее и менее предсказуемы. Что касается идеи ужесточить штрафы для владельцев в случае агрессии и нападения собаки на окружающих или тогда, когда хозяин не считает нужным убирать за ней, — я считаю это совершенно правильным, но не думаю, что нужно вводить какие-либо дополнительные меры и ограничения. Ведь если даже смотреть на собаку как на имущество, человек должен иметь возможность перемещаться со своим имуществом там, где считает нужным.

По словам кинолога, даже если запрет на вход в магазины и кафе коснется, в конце концов, только определенных пород собак, вряд ли это принесет желаемый результат. Как подчеркивает Ларюшкина, проявить агрессию и укусить может представитель любой породы, будь то здоровущий ротвейлер или крошечная чихуахуа; все зависит от того, сколько усилий потратил хозяин на воспитание своего питомца.

Люди с собаками должны понимать, что могут столкнуться с какими-либо ограничениями в больших городах, — сказал «ВМ» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. — К тому же некоторые собаки и другие питомцы переносят болезни, которые могут быть опасны для людей. Не нужно их пускать в общественные места — кроме, пожалуй, зоомагазинов и ветеринарных клиник, если к тем будет оборудован отдельный вход с улицы.

С другой стороны, это предложение расходится с уже давно наметившимися тенденциями в рыночной экономике, которые расширяют возможности владельцев животных. По словам первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, сегодня домашних животных содержат 57 процентов семей в России.

Это большинство, а именно за большинством и идет бизнес, — рассказал Владимир. — К примеру, крупные транспортные компании по просьбе нашего комитета сделали более комфортными перевозки с животными. Также мы видим статистику крупных таксопарков: объем перевозок с животными увеличился. Логика подсказывает: если люди едут куда-то со своими питомцами, это значит, что гостиницы, торговые центры, кафе и рестораны открывают для них двери.

Несмотря на разногласия собачников и бизнесменов, с одной стороны, и «антисобачников» — с другой, проблема нападения животных на людей в стране сейчас стоит действительно остро. По данным Следственного комитета, число нападений собак выросло в 5,2 раза с 2022 года. Если три года назад было зафиксировано 78 таких уголовных дел, то в прошлом — уже 408.

Впрочем, какая часть этих нападений была совершена домашними псами в «лояльном» к ним кафе, а какая — бродячими собаками на улице, точно узнать невозможно — на этот вопрос ответа нет. Но давайте, как говорится, мыслить логически: вряд ли именно из нападений домашних «тузиков», которые следуют на поводке за своим хозяином в магазины и кафе, складывается пугающая и удручающая «кусачая» статистика.

Как относятся к собакам в других странах

В разных странах — различное отношение к домашним питомцам, которое определяется религиозными и культурными нормами.

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, действует запрет на продажу собак и кошек в качестве домашних питомцев. Закон также запрещает гулять с ними по улицам. Если такое отношение к собакам неудивительно — у мусульман она считается грязным и опасным животным, то чем провинились кошки, не понятно.

Австралия не приветствует на своей земле питбулей и аргентинских догов.

Новая Зеландия запрещает все породы, которые входят в список «опасных».

В Германии владелец собаки, не убравший за ней экскременты, заплатит 30 евро штрафа. Там, где разрешен выгул собак, установлены емкости с пакетами для собаководов. Расходы на них и дальнейшая утилизация покрываются за счет налогов на домашних животных.

В Италии очень любят собак. За брошенное животное хозяина здесь отправят в тюрьму на год и заставят заплатить государству 10 тысяч евро. За причинение вреда здоровью и организацию собачьих боев — от 3 месяцев до 4 лет заключения и штраф 100 тысяч евро. А жители Турина обязаны выгуливать собаку трижды в день, иначе лишатся 500 евро.

В Москве ужесточили ответственность за нарушение содержания, правил выгула и регистрации домашних питомцев. Теперь штрафы для безответственных владельцев могут достигать 50 тысяч рублей. Что грозит недобросовестным хозяевам — в материале «Вечерней Москвы».