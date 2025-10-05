Усато-полосатый рейс: как путешествовать с домашними любимцами

Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот», путешествующие с животными, могут пройти регистрацию в аэропорту Шереметьево на специальной стойке — ее открыли специально для владельцев кошек и собак. Многие отдыхающие отправляются в путешествия вместе с четвероногими. Как обезопасить себя и питомца во время таких рейсов, узнавала «Вечерняя Москва».

Все более популярной становится услуга по перевозке животных на самолетах. Хозяева питомцев полагают, что короткий перелет доставит им и их пушистым подопечным меньше проблем.

Но проблемы иногда все равно возникают. Недавно мне пришлось лететь в самолете вместе с четвероногим попутчиком. Сначала он тихо сидел в переноске и только мяуканьем выражал неудовольствие от всего происходящего. А потом... каким-то образом выбрался наружу и принялся разгуливать по салону. В конце концов его отловили и угомонили бортпроводницы, которым вообще-то и так было чем заняться.

По словам заместителя начальника по сервису одной из частных авиакомпаний Анны Дорошенко, для путешествий с животными есть определенные стандарты. И они примерно одинаковые у всех перевозчиков.

Вес животного должен быть не более пяти килограммов, — говорит «Вечерней Москве» Анна Дорошенко. — Размер зависит от авиакомпании. Во время полета животное нельзя кормить, доставать из переноски, а ее саму — открывать.

Многие пассажиры жалеют животных и открывают переноски. Анна уточняет, что следить за всем этим должны бортпроводники. А если пассажир нарушает какое-то из требований, то ему делается устное замечание.

Если пассажир не реагирует, то ему выносится письменное предупреждение, с подписью командира воздушного судна, — продолжает Анна. — Если и это не подействовало, то уже на земле вызывают полицию, и пассажира привлекают к административному наказанию. Все это делается из-за того, что животное может представлять опасность для других пассажиров. И не обязательно оно будет перегрызать в самолете провода. Просто у некоторых пассажиров может быть аллергия, например, на кошачью шерсть. Само животное, бегающее по самолету, тоже может быть случайно травмировано.

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков считает, что для большинства питомцев перелеты становятся большим стрессом.

Их лучше возить с какими-то успокоительными. Во всем мире разработаны препараты, которые действуют несколько часов. Но отпускаются они по рецепту, — говорит «Вечерней Москве» специалист. — А еще надо изучать правила ввоза животного в страну. Но я считаю, что нужно все взвесить, как следует обдумать вопрос — действительно ли нет никакой возможности оставить питомца дома и не подвергать его лишнему стрессу?

Евгений Додолев, журналист, телеведущий:

Мне часто приходится путешествовать. И в первый раз я отправился в полет без любимой кошки. Когда вернулся, она сильно похудела и, как рассказывали, очень тосковала. Так что теперь она всюду летает со мной. И переносит все перелеты, даже самые дальние, совершенно спокойно. Другое дело, что билет на нее стоит совсем уж недешево.

Правила проезда

Поезд:

Мелких домашних животных, кошек, собак перевозят в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах и помещают на местах, предназначенных для размещения ручной клади таким образом, чтобы не навредили пассажирам, работникам и имуществу перевозчика.

Размер переноски в сумме трех измерений не должен превышать 180 сантиметров. В ней должны быть отверстия для вентиляции и плотное водонепроницаемое дно, исключающее протечки. Переноска должна надежно запираться, чтобы животное не могло самостоятельно из нее выбраться.

Важно, чтобы животному в переноске было удобно: можно было лежать в естественной позе, вставать в полный рост, перемещаться и поворачиваться на 360 градусов.

Переноску размещайте в местах, предназначенных для перевозки ручной клади. Во время поездки она должна быть закрыта. Животное запрещено выпускать до окончания поездки.

Будьте внимательны и осторожны при выводе животного на прогулку во время остановок поезда, соблюдайте правила безопасности.

Автобус:

Перевозку животного в автобусе необходимо согласовать с перевозчиком, так как правила у компаний могут различаться, и некоторые провоз питомцев запрещают. Чтобы уточнить это, позвоните по телефону, указанному в билете.

По общим правилам кошки и собаки мелких пород в салоне автобуса должны находиться в переноске. Их перевозят бесплатно, в качестве ручной клади, если размеры переноски не превышают 120 см по сумме трех измерений.

Если у вас крупная собака, потребуется купить билет на заднее место в автобусе для себя и багажный билет для собаки. В дороге собака должна быть в наморднике и на поводке.

Стоимость багажного билета отличается, купить его можно в кассе перед отправлением.

