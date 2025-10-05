Можно ли изменить характер собаки

Существуют определенные черты характера собак, присущие отдельным породам. Например, джек-рассел-терьеры обычно энергичны и активны, в то время как мопсы более уравновешенны и спокойны. Однако даже в рамках одной породы возможны исключения, и точный характер питомца трудно предсказать заранее. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости.

Выбор подходящей породы это ответственный шаг, и Голубев рекомендовал будущим владельцам тщательно выбирать собаку, основываясь на своих предпочтениях и образе жизни. Он подчеркнул важность правильной социализации щенков, но также отметил, что даже безупречная социализация не гарантирует, что собака будет комфортно чувствовать себя в больших компаниях или с другими животными.

Он также отметил, что изменить характер собаки практически невозможно, но корректировать нежелательное поведение можно. Голубев призвал не пытаться принудительно социализировать интровертных собак, так как это может вызвать дополнительный стресс.

В заключение Голубев подчеркнул, что собаки могут предпочитать отдыхать в одиночестве, и это не обязательно является отклонением. Будущим владельцам он рекомендовал консультироваться с профессиональными заводчиками, чтобы выбрать щенка, соответствующего их образу жизни и предпочтениям.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что собаки любят смотреть телепередачи о спорте и животных. По его словам, раньше считалось, что животные не способны воспринимать изображения на экране, однако современные исследования опровергли это утверждение. Голубев объяснил, что восприятие собак ограничено особенностями их зрения: они распознают меньше цветов, чем люди, и предпочитают диапазон оттенков синего и желтого. Старые телевизоры с низкой частотой кадров выглядят для собак как мерцающие экраны, в то время как современные устройства передают картинку более качественно.