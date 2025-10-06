Пыль больше не вернется: как надолго сохранить чистоту дома

Кажется, только вытер пыль, а она снова рядом. Но если следовать определенным советам, то убираться получится быстрее и реже. Замените ковры и плотные шторы на легкие материалы, а мягкие игрушки держите в закрытых коробках. Если такой возможности нет, то обработайте все мягкие предметы антистатиком — пыль не захочет на него налипать. Хорошим инструментом в уборке может быть микрофибра. Именно такие салфетки не оставляют разводов и отлично собирают пыль. Помните, что больше всего ее скапливается на фильтре кондиционера и вытяжке. Их советуют мыть как можно чаще. Не забывайте про увлажнение воздуха. Сухая атмосфера вредит вашему дому и слизистым. Именно она разносит пыль по всей квартире. Исправить это можно с помощью увлажнителя или развешанных мокрых полотенец. Ранее «ГлагоL» писал о том, почему не стоит включать стиральную машину дважды. Это связано с тем, что двигатель не успевает остыть и перегревается.

