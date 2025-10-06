В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно пользоваться бытовой химией

В составе бытовых чистящих и дезинфицирующих средств содержатся химические вещества: от поверхностно-активных до спиртов и кислот. Они бывают жидкими, в виде геля, порошка, таблеток или аэрозолей.

© СОВА

Сначала нужно изучить этикетку - состав и назначение. Кроме того, нельзя смешивать разные средства.

Также важно: защитить глаза и кожу, убираться в перчатках. Если химия слишком едкая, то лучше заменить ее на средство с низкой летучестью, чтобы избежать воздействия через дыхательные пути.

Кроме того, спиртосодержащие препараты нужно использовать в небольших количествах и подальше от огня.

Хранить бытовую химию лучше вдалеке от детей, чтобы они не отравились ими.

А недавно врач рассказал, поможет ли дезинфекция смартфона избежать ОРВИ.