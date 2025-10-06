Как самостоятельно убрать плесень со стен и потолка

Плесень появляется незаметно, но распространяется быстро: сначала — небольшое темное пятно в углу, потом — затхлый запах, а через пару недель грибок уже проступает на потолке, стенах или в швах плитки. Многие просто закрашивают пятно, но это не решает проблему — плесень ненадолго уходит под слой краски и потом возвращается. «‎Рамблер» расскажет, как избавиться от нее навсегда.

© todaydesign/iStock.com

Почему появляется плесень

Плесень — это колония грибков, которые размножаются спорами. Их появлению способствуют три вещи: влага, тепло и отсутствие вентиляции. Именно поэтому грибок чаще всего появляется в ванных комнатах, кухнях, под обоями, на окнах и в углах, где скапливается конденсат.

Еще одна причина — плохая теплоизоляция. Холодные стены промерзают, а разница температур между улицей и комнатой создает место, где собирается влага. Это идеальная среда для грибков. Также плесень часто развивается после затоплений или ремонта, если поверхности не успели высохнуть.

Если не устранить источник влаги, любая обработка даст лишь временный эффект. Поэтому борьба с плесенью всегда начинается не с тряпки, а с анализа причин.

Подготовка: что нужно сделать перед уборкой

Прежде чем приступать к очистке, нужно защитить себя и подготовить комнату. Плесень выделяет токсины и споры, которые могут вызывать аллергии и раздражение дыхательных путей. Поэтому обязательно:

наденьте перчатки, маску и очки,

откройте окна и двери для сквозняка,

уберите растения и домашних животных,

застелите пол старыми газетами или полиэтиленом.

Если грибковое поражение большое (площадь больше метра), лучше использовать респиратор и старую одежду, которую не жалко выбросить. Больше плесени — сильнее защита.

Этап 1. Удаление верхнего слоя плесени

Сначала нужно механически убрать видимый грибок. Для этого подойдет обычный шпатель, щетка с жесткой щетиной или губка. Поверхность смачивают водой с мылом, чтобы не поднимались споры, и аккуратно снимают слой плесени.

Если грибок под обоями — их придется снять полностью, даже если заражено только одно место. Обои впитывают влагу, и под ними грибница растет, не показываясь наружу. После удаления материала пораженную поверхность обязательно протирают раствором антисептика, например, уксусом или перекисью.

Простой способ очистить стиральную машину от плесени

Этап 2. Обработка растворами

1. Уксус

Обычный 9%-й столовый уксус — одно из самых безопасных и действенных средств. Его наносят на пораженный участок с помощью распылителя или губки, оставляют на час, затем смывают теплой водой. Уксус уничтожает споры и дезинфицирует поверхность.

2. Перекись водорода

3%-я перекись убивает грибок и осветляет темные пятна. Ее наносят на сухую поверхность, оставляют на 10–15 минут и вытирают. Особенно хорошо работает на кафеле и швах.

3. Сода с лимоном

Смешайте две столовые ложки соды с соком половины лимона и добавьте немного воды до состояния пасты. Нанесите массу на стену, оставьте на 30 минут и смойте. Этот способ подходит для небольших пятен и для потолков, где нельзя использовать агрессивные химикаты.

4. Белизна (гипохлорит натрия)

Если плесени много, можно использовать хлорсодержащие средства. Разведите «Белизну» или аналогичное средство с водой в пропорции 1:3, нанесите на пораженный участок и оставьте на десять минут. Затем смойте и хорошо проветрите комнату. Хлор убивает грибок, но требует осторожности: нельзя смешивать его с уксусом или аммиаком — выделяются токсичные пары.

5. Масло чайного дерева

Если площадь поражения небольшая, можно использовать масло чайного дерева — природный антисептик, который убивает грибок и дает приятный аромат. Достаточно развести десять капель эфирного масла на стакан воды и распылить раствор на стену.

Этап 3. Просушка и антисептическая защита

После удаления плесени стены и потолок нужно тщательно высушить. Если погода влажная, используйте обогреватель или строительный фен. Поверхность должна быть полностью сухой — даже небольшое влажное пятно может спровоцировать новую вспышку роста грибка.

После сушки рекомендуется нанести антисептический грунт или специальную краску с противогрибковыми добавками. Эти средства создают защитный слой, препятствующий повторному заражению. Если вы планируете поклейку обоев, выбирайте влагостойкий клей — обычный быстро впитывает влагу и становится питательной средой для спор.

Как избежать повторного появления плесени?

Устраните причину сырости. Проверьте вентиляцию: если тяга слабая, прочистите решетку или установите вытяжку. Убедитесь, что окна не «плачут»: возможно, понадобится регулировка или герметизация. Не сушите белье в закрытой комнате, чтобы не повышать уровень влажности. Используйте осушитель воздуха или хотя бы регулярно проветривайте помещение. В подвалах и ванных комнатах можно поставить вентилятор с таймером, который работает еще 10–15 минут после выключения света.

Избавиться от плесени на стенах и потолке можно и без профессионалов, если действовать последовательно. Главное — не ограничиваться поверхностной уборкой. Нужно устранить источник влаги, почистить поверхность и обработать антисептиком. Так вы сможете обезопасить себя и близких от аллергии, бронхита и раздражения кожи.

Ранее мы писали, как сохранить урожай яблок на зиму без гнили и плесени.