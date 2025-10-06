Как помочь розам пережить зиму

Каждый садовод знает, что осенью сад перестает радовать глаз. Урожая уже почти нет, цветы превращаются в печальную увядающую массу, а работы от этого меньше не становится. Наступает время, когда радовать растения должны мы, а не они нас. Автор канала «АgroXXI — для аграриев и дачников» говорит о том, что особенно это важно для нежных розочек, которым зима дается очень тяжело. В первую очередь, стоит понять, что рыхление — это не перекопка, не нужно устраивать археологические раскопки, клада вы все равно не найдете. Оно важно для того, чтобы корни растений могли напитаться кислородом. Отступайте от центра куста 15-20 сантиметров и рыхлите на небольшой глубине. Больше всего розы нуждаются в уходе в конце августа, когда почва еще теплая, но уже готовится к осени. Самыми важными составляющими становятся фосфор для крепких корней и калий для борьбы с влиянием холодов. Покупаем удобрение или берем домашнюю смолу и присыпаем каждый кустик. В конце все взрыхляем и наслаждаемся розами, как с картинки, уже в следующем сезоне.

