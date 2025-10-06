В чем секрет урожая малины в октябре без теплиц и ГМО

Пока в Центральной России переживают первые заморозки, в сибирской тайге собирают малину, без теплиц и ГМО. Корреспондент «МИР 24 Андрей Еганов разбирался в том, что это — чудо или грамотный научный подход.

«Один сбор — 40 литров, два три раза в неделю мы собираем, сами делаем варенье, заготовки, морозим ее.

Таким урожаем садоводы не всегда хвастаются даже летом. А вот у сибиряка Дмитрия Рыкалина малиновые плантации плодоносят в октябре. Его кусты не боятся сибирских морозов и радуют ягодами до поздней осени.

«Заинтересовало новое направление, интересное для меня. Минимальный уход. Это ремонтантный сорт, его не надо сохранять на зиму, то есть скосили ботву и малина на следующий год отрастает на побегах этого года, — рассказал Дмитрий Рыкалин.

Все это заслуга отечественных селекционеров. В результате различных скрещиваний они вывели сорта малины ремонтантного типа, не имеющие аналогов в мире. Они дают урожай дважды за сезон и не требуют особого ухода.

«Ремонтантная малина — это интересный бренд, интересная культура, которая позволяет угощать наших туристов, к нам приезжает много народу до самой поздней осени. Это палочка-выручалочка, которая поможет нам еще больше расцветать, — отметил садовод Александр Рыкалин.

Ягоды зреют так высоко, что недоступны для грызунов и зайцев. Не могут нанести вреда и опасные для малины теплолюбивые жуки. Для них уже не сезон, а значит не нужны и химические средства борьбы с ними.

Семейная ферма находится прямо в лесу. Деревья надежно защищают посадки от ветра и перепадов температур. По соседству с малиной на грядках краснеет спелая клубника. В этом саду ей тоже лакомятся до середины октября.