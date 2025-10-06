Названы чистящие средства, от которых лучше отказаться

Химик Дорохов: чистящие средства с хлором и фосфатами могут быть опасны

Чистящие средства с хлором, фосфатами и их соединениями могут быть опасны для здоровья, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При выборе чистящего средства обращайте внимание на состав. Избегайте продуктов, содержащих хлор и его соединения, поскольку они могут повреждать поверхности и выделять токсичные пары, вдыхание которых может привести к повреждению слизистой. Также старайтесь избегать средств с фосфатами и летучими органическими соединениями, – они могут оказывать негативное воздействие на здоровье, в частности, на сердце, почки и кожу», — объяснил Дорохов.

По словам Дорохова, лучше отдавать предпочтение менее агрессивным средствам растительного происхождения с биоразлагаемыми поверхностно-активными веществами.

«Внимательно смотрите на pH продукта, он указывает на его специализацию: нейтральные составы подходят для большинства поверхностей, щелочные оптимальны для жира, а кислые эффективны против минеральных отложений. При этом не стоит доверять «универсальным» средствам. С научной точки зрения абсолютно универсального средства «от всего» не существует. Законы химии не позволяют одному составу одновременно быть эффективным для противоположных типов загрязнений. Например, щелочной компонент разрушает жир и нейтрализуется кислотой, необходимой для растворения накипи. Маркетинговые заявления о «универсальности» обычно означают, что средство справляется с широким спектром загрязнений на поверхностях сходного типа (например, на пластике или стекле), но не на всех материалах», – заключил химик.