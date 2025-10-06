Названы чистящие средства, от которых лучше отказаться

Чистящие средства с хлором, фосфатами и их соединениями могут быть опасны для здоровья, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При выборе чистящего средства обращайте внимание на состав. Избегайте продуктов, содержащих хлор и его соединения, поскольку они могут повреждать поверхности и выделять токсичные пары, вдыхание которых может привести к повреждению слизистой. Также старайтесь избегать средств с фосфатами и летучими органическими соединениями, – они могут оказывать негативное воздействие на здоровье, в частности, на сердце, почки и кожу», — объяснил Дорохов.

По словам Дорохова, лучше отдавать предпочтение менее агрессивным средствам растительного происхождения с биоразлагаемыми поверхностно-активными веществами.