Эксперт рассказал, как защитить питомцев от клещей во время прогулки

Многие считают, что клещи опасны только летом, и с наступлением осени риски снижаются, однако это не так. По словам специалистов, начиная с конца августа и до ноября происходит новая вспышка активности паразитов. Поэтому защита от насекомых необходимо не только в теплое время года, но и в холодное, рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

В зоне риска находятся домашние животные, поскольку они больше всего страдают осенью от нападок паразитов. Для защиты есть различные специализированные средства.

Спреи удобны в применении и стоят недорого, однако их нужно наносить постоянно, поскольку действие препарата очень непродолжительное. Кроме того, животное может лизнуть средство, что может принести ему вред.

Капли наносят на холку, обеспечивая надежную защиту на срок до одного месяца. Важно проследить, чтобы место нанесения не намокло в первые 48 часов, пока препарат полностью не впитается.

Таблетки обладают более продолжительным эффектом — около трех месяцев. Самым же долгосрочным вариантом является вакцинация, которая защищает животное около 12 месяцев.

— Вакцины позволяют обеспечить защиту сроком до года, однако их основной недостаток — как и капель с таблетками — высокая цена, составляющая по несколько тысяч рублей. Однако это эффективные средства, и лучше не экономить на защите питомца, чтобы потом не переплачивать за его лечение, — подчеркнул Балагуров.

По его словам, хорошим дополнением станет антипаразитический ошейник. Он сможет обеспечить защиту на несколько месяцев. Кроме специальных средств, важна профилактика, сообщает Life.ru.

