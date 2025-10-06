Ветеринар объяснил, как сохранить здоровье питомцев осенью

С наступлением осени у домашних животных активизируется процесс линьки. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что в этот период особое внимание необходимо уделить уходу за питомцем: регулярно вычесывать кошачью шерсть и купать собак, особенно тех, кто часто выходит на прогулки.

© Вечерняя Москва

Отопление, которое включают в домах и квартирах, снижает влажность воздуха, провоцируя развитие кожных проблем, включая сухость кожи и перхоть. В доме можно установить увлажнитель воздуха, а также давать питомцы витамины A, D, E. Они обладают антисептическим эффектом и помогают поддерживать иммунитет животного.

Снижение продолжительности светового дня влияет и на психоэмоциональное состояние животных. Особенно подвержены стрессу птицы, склонные выщипывать свои перья. Чтобы поддержать эмоциональное благополучие питомца, необходимо уделять ему больше времени, обеспечивать разнообразное питание и создать комфортные условия.

— Старт отопительного сезона — не только время, когда меняется температура в доме, но и период, требующий особого внимания к здоровью и комфорту наших питомцев. Регулярный уход за шерстью, создание оптимального микроклимата, поддержка иммунитета и эмоционального состояния помогут благополучно пройти этот сезон и сохранить здоровье, — заключил Шеляков в беседе с Life.ru.

Многие считают, что клещи опасны только летом, и с наступлением осени риски снижаются, однако это не так. По словам специалистов, начиная с конца августа и до ноября происходит новая вспышка активности паразитов. Поэтому защита от насекомых необходимо не только в теплое время года, но и в холодное, рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.