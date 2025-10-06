Как избавиться от налета на унитазе с помощью обычных продуктов

Налет на унитазе всегда портит внешний вид ванной, даже если она идеально чистая. Автор канала «Хозяюшка» пишет о том, что средства для уборки стоят недешево, но можно заменить их тем, что найдете на собственной кухне.

Для начала гасим соду уксусом в пропорции 1:2. Быстро растираем ершиком и через пару минут смываем водой. Если нужно удалить налет, подогрейте 2 стакана уксуса, добавьте 2 ложки соли, нанесите на загрязнение и оставьте на ночь, а утром смывайте.

В случае с неприятным запах просто высыпаем половину стакана соли и оставляем на ночь. А для блеска используем лимонную кислоту, колу или таблетку для посудомойки. Ранее «ГлагоL» писал о том, как можно практически раз и навсегда избавиться от пыли. В этом вам помогут самый обычный антистатик и коробки.