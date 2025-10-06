Как повторно использовать мельницу для специй из супермаркета: видео
Пластиковые мельницы для специй, которые продаются в супермаркетах, можно использовать повторно. Несмотря на то что производители задумывали их как одноразовые, крышка легко снимается, а механизм работает и после нескольких заправок.
Чтобы перезаправить такую баночку:
1. Аккуратно подденьте пластиковую крышку ножом, она снимается без особых усилий.
2. Засыпьте свежий перец, морскую соль или любые другие специи.
3. Закройте до щелчка – мельница снова готова к использованию.
Такой прием помогает сэкономить, уменьшить количество бытового мусора и всегда иметь под рукой свежемолотые специи. Особенно удобно, если нужной приправы нет в продаже в готовой упаковке. Работает и с другими специями – главное, чтобы они подходили по размеру для помола.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.