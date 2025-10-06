Как оживить цветы с помощью чеснока?

Как замечают опытные цветоводы, чеснок хорошо справляется с «оживлением» растений. Если воткнуть в землю цветочного горшка один зубчик, растения начинают выглядеть бодрее и избавляются от вредителей. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

Смысл заключается в веществе под названием аллицин. Оно выделяется, когда дольку чеснока раздавливают или надрезают. Природный антисептик обладает сильными бактерицидными и противогрибковыми свойствами, подавляет рост микробов, уничтожает споры грибов и отпугивает насекомых. Также чеснок вносит в землю микроэлементы и соли для активности полезных бактерий.

Так, зубчик чеснока следует разрезать пополам. Половинку нужно закопать в землю на глубину около 2-3 см у края горшка. Через две недели остатки извлекаются, чтобы не начался процесс гниения. Кроме того, есть вариант сделать раствор: измельчить один зубчик, залить литром воды и оставить на сутки при комнатной температуре.