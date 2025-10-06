Перечислены способы вернуть квартире вид после ремонта

Освежить квартиру после предыдущего ремонта можно быстро и без серьезных финансовых вложений. Эксперт по строительным материалам Федор Васильев рассказал о простых решениях для восстановления подоконников, дверей, ламината и борьбы с плесенью.

© runews24.ru

Пластиковые подоконники, испорченные цветочными горшками и горячими кружками, не обязательно менять полностью. Рулон самоклеющейся пленки с текстурой камня или дерева обойдется всего в 500 рублей. Перед поклейкой важно обезжирить поверхность, а для мелких царапин использовать жидкий пластик или полироль.

Мелкие повреждения на дверях и косяках легко замаскировать восковым мебельным карандашом за 200-400 рублей. Его нужно разогреть, нанести на царапину, дать высохнуть и отполировать тканью. Для более серьезных дефектов подойдет мебельная шпатлевка за 300-600 рублей, которую после высыхания шкурят и покрывают лаком.

Ламинат, потертый ножками мебели, восстановит набор ретуширующих средств от 600 рублей. Вернуть блеск всему полу поможет полироль для ламината, создающая защитную пленку. В качестве временного решения можно даже использовать оливковое масло, пишет aif.ru.

С плесенью на площади до квадратного метра справятся мыльный раствор и последующая обработка антисептиком за 300 рублей. Если же грибок глубоко проник в гипсокартон, поврежденный фрагмент придется заменить. Главное — устранить причину повышенной влажности, иначе проблема вернется.

Пожелтевшему от времени пластику вернет белизну трехпроцентная перекись водорода. Состав наносят на несколько часов, усиливая эффект солнечным светом. Также работает паста из пищевой соды и воды, которую смывают через 15-20 минут. Специальная полироль-восстановитель за 500 рублей не только очистит, но и создаст защитный слой.