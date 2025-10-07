Как вырастить хороший урожай моркови

Многие жалуются, что морковь плохо всходит и зарастает сорняками. А проблема вся в слишком раннем посеве. Автор канала «уДачный проект» сеяла все сразу после схода снега, а теперь делает это только в конце мая.

Благодаря позднему посеву вы сразу избавляетесь от сорняков, потому что сорняки уже убраны, а новые вырасти еще не успели. К тому же, морковные мухи откладывают яйца весной, а в позднее время моркови еще нет, поэтому насекомые просто голодают. Да и прореживанием заниматься намного проще, потому что густо посаженную морковь прореживать легко, а вот искать всходы среди сорняков уже тяжелее. Ранее «ГлагоL» писал о том, как правильно использовать доломитовую муку. Это отличное удобрение для ваших растений, но применять его нужно с умом.