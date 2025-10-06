Инженер вырастил тыкву размером с маленький автомобиль

В пригороде Нью-Йорка инженер Тони Скотт вырастил тыкву размером с небольшой автомобиль. На его заднем дворе оранжевый гигант несколько месяцев рос под присмотром хозяина. Скотт подкармливал растение удобрениями, накрывал одеялом от холодных ночей и даже защищал его тентом от лишнего солнца. О новости сообщает портал Phys.org.

«Я никогда не видел, чтобы что-то росло так быстро. Иногда плод набирал по двадцать килограммов за день», — признается он.

Такие энтузиасты, как Скотт, ежегодно соревнуются в том, у кого получится самая тяжелая тыква. На взвешивания привозят плоды на прицепах, а зрители часто спрашивают:

«Она настоящая?»

Секрет начинается с семян

Фермеры редко полагаются на случайность. Для рекордных урожаев выбирают особые семена — например, Atlantic Giant, которые уже десятилетиями дают сверхкрупные плоды.

Дальше все зависит от ухода. Чтобы один плод вырос огромным, лишние завязи удаляют. Тогда все питательные вещества и вода идут именно в выбранную тыкву, а не расходятся на конкурентов.

Гигантские тыквы пьют буквально «тонны» воды — их корни способны быстро впитывать влагу и питательные вещества. Чтобы равномерно увлажнять почву, фермеры используют дождевальные системы, которые работают почти как дождь. При этом важна температура: Скотт укрывает тыкву ночью, чтобы холод не замедлял рост, а днем — тентом, чтобы солнце не пересушивало кожуру.

«Это помогает ей расти широкой и плотной, а не вытягиваться в рост», — поясняет ботанический эксперт Алека Борсук.

Даже самый заботливый фермер не обходится без хитростей. Скотт ставит отражающие панели и маленькие фигурки, чтобы отпугнуть оленей и сурков, охотящихся на сочные плоды. В прошлом году звери уже грызли лозы, и это стало уроком на будущее.

Когда плод достигает рекордного веса, его показывают на тематических фестивалях и ярмарках. Затем тыкву либо используют для резьбы, либо выставляют на конкурсах. В итоге тыква Скотта на конкурсе весила 876 килограммов.

«Где бы вы купили такую огромную искусственную тыкву?» — шутит Скотт, когда прохожие интересуются, не искусственная ли она.

Выращивание таких гигантских тыкв — это не только мастерство, но и наука. Учитываются сорт семян, состав почвы, система полива, подкормки и защита от погодных условий. Все эти факторы вместе создают оптимальные условия для рекордного урожая, превращая обычное растение в «локальный феномен».