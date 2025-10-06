Пыль на радиаторах – не просто неэстетично. Это еще и то, что ежедневно оседает в воздухе. Чтобы очистить батарею быстро и без лишней возни, подойдут обычные кухонные инструменты.

Начать стоит с сухой уборки: мягкой кисточкой, щеткой или даже губкой на кухонных щипцах аккуратно сметается пыль снаружи и между секциями. Если радиатор плоский, то достаточно пройтись влажной тряпкой, но у большинства дома батареи с ребрами, и там скапливается больше всего пыли. Внутри удобно чистить обычным ершиком для бутылок или длинной мягкой кистью, так проще достать до дальних углов.

После сухой чистки можно перейти к влажной. Под радиатор нужно подложить пленку, противень или поставить таз, и аккуратно пролить батарею теплой водой сверху. Для этого подойдет бутылка с узким горлышком или ковшик. Вся грязь стечет вниз, без химии и особых усилий.

Подробнее о том, как очистить разные виды батарей, рассказала в своем видео блогер @onaznaett.