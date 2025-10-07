Топ-5 самых чистоплотных собак для тех, кто не любит уборку

Хорошо, когда дома тебя встречает не пустота и тишина, а любящий питомец, для которого твое возвращение – даже не праздник, а смысл жизни. Именно с преданностью и ассоциируются у нас собаки. Они еще и дисциплинируют, поддерживают здоровье, поскольку в любую погоду и время года приходится выводить их на улицу. Одно но – в доме вместе с питомцем поселяется шерсть, бардак, да и не самое большое удовольствие мыть лапы после прогулки. Но есть собаки с дискомфортом «на минималках». Представляем топ-5 от автора канала Dog Breeds.

© ГлагоL

Безусловный лидер – басенджи, которых называют «собаками-кошками» за привычку вылизывать себя наподобие своих вечных оппонентов в животном мире. Эту породу также отличает отсутствие характерного собачьего запаха, они почти не линяют и быстро приучаются к туалету на улице.

На втором месте – пудель. Эта порода – настоящая находка для аллергиков и чистюль: не линяет, а если ухаживать за ней регулярно, проблем не будет вообще. А еще у них не текут слюни. Причем в прямом и переносном смысле слова, поскольку пудели обладают одним из самых высоких интеллектов среди собак.

На оставшемся месте на пьедестале медалистов – уиппет. Как и пудели, они не обслюнявят все на свете. Кроме того, не пахнут специфическим собачьим запахом. Но главное – у них спокойный и деликатный характер, поэтому крушить мебель и жевать тапки от скуки они точно не будут. Однозначный вариант безбардачного любимца.

И еще две породы можно без сомнений включить в топ максимально комфортных: сиба-ину и мальтезе. Японцы похожи на басенджи тем, что также тщательно ухаживают за собой. Линяют они сезонно, поэтому круглый год проблем не будет. А мальтезе вообще практически не линяют. Их часто называют игрушками – маленькие и очаровательные, но при этом легко обучаются. Ранее «ГлагоL» представлял еще четыре породы, которые до безумия любят свои хозяев. С ними ваша жизнь превратится в бесконечный поток счастья и верности.