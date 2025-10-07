Опытные садоводы дали советы по уходу за кустами смородины

Смородина — популярная культура, которая заслуженно пользуется любовью у нескольких поколений садоводов. Многие ошибочно считают, что растение восстанавливается само, но такой подход может привести к снижению качества ягод. REGIONS собрал советы экспертов, как помочь этим кустарникам, чтобы они максимально плодоносили из года в год.

Особенно важно заботиться о смородине в конце лета и начале осени, когда закладываются плодовые почки. Ослабленные растения не смогут заложить достаточное количество здоровых почек, что скажется на урожае. Поэтому после сбора ягод необходимо провести мероприятия по восстановлению сил растения и подготовке его к зимовке.

Ключевые этапы ухода за смородиной после сбора урожая:

Осмотр и очистка:

Удалите засохшие и увядшие листья на чёрной смородине. На красной, белой и розовой смородине листья опадут сами.

Очистите прикорневую зону от опавших ягод, листьев и сорняков.

Санитарная обрезка:

Удалите старые ветки (5 – 6 лет для чёрной, 8 лет для цветной смородины), сухие, больные и сломанные побеги.

Вырежьте побеги, растущие внутрь, и слабые прикорневые ветви.

Укоротите сильные однолетние приросты на 7 – 10 см для стимулирования ветвления.

Обработайте срезы садовым варом.

Влагозарядный полив:

Чёрная и золотистая смородина: 3 – 4 ведра воды под куст.

Красная, белая и розовая смородина: 2 – 3 ведра воды.

Рыхление и мульчирование:

Разрыхлите почву на глубину 6 – 8 см на расстоянии 30 – 40 см от центра куста.

Мульчируйте соломой, опилками или компостом для сохранения влаги, улучшения воздухообмена и подавления сорняков.

Подкормка:

В августе внесите калийные и фосфорные удобрения: растворите по 2 ст. л. двойного суперфосфата и сульфата калия в 10 л воды, добавьте 1 – 2 стакана золы.

Через 7 – 10 дней подкормите перепревшим навозом или компостом (1 ведро под куст).

Уход за смородиной после сезона плодоношения необходим для её здоровья и богатого урожая в будущем. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите смородине оптимальные условия для восстановления и развития.