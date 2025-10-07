Как подготовить дачу к зиме

Одна из самых главных задач — обеспечить пожарную безопасность дома. Перед консервацией необходимо отключить газ, электричество, прочистить печь и дымоход.

С окончанием дачного сезона наступает ответственная пора — нужно подготовить загородный дом и участок к зиме. И это не просто перечень рутинных дел, а комплекс необходимых мер, которые обеспечат безопасность и уберегут имущество от разрушений зимой, а главное — сведут к минимуму риск возникновения пожаров. Ведь небрежность одного человека может привести к печальным последствиям для всего дачного поселка.

Начальник отдела по профилактической работе столичного Пожарно-спасательного центра Олег Шабаев поделился советами, как обеспечить безопасность загородного дома в холодный сезон.

Отключить электричество и газ

В зимний сезон источником большинства возгораний в дачных домах становится неисправная электропроводка. Например, бытовая техника и приборы при скачке напряжения могут стать причиной пожара. Поэтому одно из главных правил консервации любой электрифицированной постройки на участке — убедиться, что проводка в полном порядке. Для этого лучше обратиться к профессионалам. Ни в коем случае не занимайтесь электромонтажными работами самостоятельно, если вы не имеете соответствующих навыков.

«Если дачный участок будет пустовать до весны, то разумно полностью отключить электроэнергию. Дополнительную пожарную безопасность могут обеспечить пиростикеры. Это самосрабатывающее средство тушения огня представляет собой тонкую плоскую пластину с микрокапсулами, в которых находится огнетушащее вещество — антипирен. Оно активируется при повышении температуры до 100–120 градусов и нейтрализует локальное возгорание на начальной стадии. Пиростикеры можно устанавливать везде, где есть хотя бы минимальный риск возникновения короткого замыкания, например, в электрощитке», — рассказал Олег Шабаев.

Если в ваш частный дом газ подается централизованно, перед отъездом достаточно только перекрыть вентиль. Если же вы пользуетесь газовыми баллонами, необходимо аккуратно отсоединить их от системы и поместить в безопасное место подальше от прямых солнечных лучей и надежно там их зафиксировать. Неправильное хранение газового баллона в доме при утечке создает реальную угрозу взрыва.

Привести в порядок отопление и водоснабжение

Стоит уделить большое внимание подготовке дачного дома к зиме и тогда, когда он отапливается печью. Это позволит избежать ее повреждений в холодное время года. Например, не прочищенный от сажи дымоход после открытия сезона весной может легко воспламениться и привести к последствиям, среди которых разрушение или деформации дымохода и пожар.

«Необходимо тщательно очистить дымоход и саму печь от сажи, вынести золу, убедиться, что рядом с печью и на дымоходе нет легковоспламеняющихся материалов, например поленьев. Также перед отъездом необходимо перекрыть топливник, зольник и дымоход, чтобы исключить тягу. Это поможет защитить печь от губительной для нее влаги», — добавил Олег Шабаев.

Если дом обогревается батареями, их тоже нужно готовить к холодам в зависимости от типа оборудования. Помимо отопления, важно не забыть и о других системах, среди которых водоснабжение и канализация. На сезонных дачах необходимо отключить водопровод, а также слить воду — все краны, резервуары и трубы (бойлер, бачок унитаза) должны остаться на зиму сухими. Помимо этого, произведите необходимые действия, которые требуются именно для вашей инженерной системы, или вызовите специалистов.

С внешней стороны дома внимания требуют водостоки. Открепите сетки-фильтры, вычистите листву и грязь. Так талая вода будет свободно уходить с крыши.

Сделать генеральную уборку на дачном участке

После того как к зимнему периоду подготовлено само жилье, нужно озаботиться состоянием приусадебного участка. Стоит привести в порядок уличный водопровод. Для начала слейте воду из всех труб и шлангов, бочек и накопительных баков, иначе замерзшая вода легко разорвет их. Затем осмотрите дренажные канавы и расчистите их, чтобы талые воды свободно уходили, а не топили газон и грядки.

Опасна и высохшая растительность — это идеальный проводник для огня. Поэтому перед отъездом необходимо провести генеральную уборку участка: сгрести, вывезти или сжечь всю сухую траву, листву, обрезки веток и мусор.

«Стоит помнить, что листья и хвою нужно убрать не только с самого участка, но и с крыш дома, бани и других хозпостроек. Если вы решили сжигать мусор, строго соблюдайте правила. Можно использовать специальные бочки или глубокие ямы, главное — сделать это подальше от любых строений и леса. Саму бочку следует частично погрузить в землю — это придаст ей устойчивость и погасит тепловое излучение, которое тоже может привести к пожару. Обязательно уберите со своей территории все горючие материалы», — разъяснил эксперт.

Если дачу окружает лес или заброшенные дома, по периметру участка необходимо скосить сухую траву. Можно сделать и минерализованные полосы, которые служат барьером для распространения огня.

Помимо этого, Олег Шабаев рекомендует обратить внимание на все вспомогательные постройки на участке, в каждой из которых следует провести генеральную уборку.

«Если в гараже или сараях хранится техника, работающая на бензине, например, пилы или газонокосилки, то слейте топливо и масло из всей техники. Это не только противопожарная мера, но и необходимость, чтобы сохранить работоспособность самих аппаратов. Аккуратно разложите весь инвентарь, освободите проходы. Горюче-смазочные материалы храните в плотно закрытых металлических канистрах», — уточнил Олег Шабаев.

Он также посоветовал поддерживать общение с соседями, которые живут в поселке круглый год. Обменяйтесь с ними контактами, предупредите, что уезжаете, и попросите присмотреть за вашим домом. Если что-то случится, они смогут быстро вызвать пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, есть смысл установить на дачном участке пожарные извещатели. Они реагируют на малейшее задымление и издают громкий сигнал, который соседи наверняка услышат.

Обязательно убедитесь, что подъездные пути к вашему и соседним участкам расчищены и не заблокированы техникой или сооружениями. Это критически важно для пожарно-спасательных подразделений. В случае происшествий необходимо позвонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112. Номера телефонов коммунальных служб указаны на информационных досках, установленных в садовых и дачных некоммерческих товариществах.