Дешево и эффективно: секреты чистой кухни и белых полотенец

Кухня — это сердце дома, в котором собирается вся семья, чтобы обсудить планы и прошедший день. Но, согласитесь, жир замучил уже по горло. Он покрывает полотенца, столы, стены — ему вообще без разницы, где быть. Автор канала «Карамелька» рекомендует несколько способов по борьбе с этим негодяем.

© ГлагоL

Возьмите горячую воду под 80 градусов, соду, перекись и стиральный порошок. Замочите полотенца на пару часов и наслаждайтесь первозданной белизной. А если они слишком грязные, то обработайте пятна хозяйственным мылом. Кухонные шкафы спасут только два традиционных ингредиента — сода и уксус. Такую пасту мы замешиваем и оставляем на 10 минут, сверху сбрызгиваем уксусом и убираем. Для усиления эффекта протирайте все микрофиброй, которую вымочили в воде с уксусом и содой. А полотенца без отбеливания можно положить на пару часов в раствор соли и горчичного порошка. Ранее «ГлагоL» писал о том, как привести в порядок унитаз, если гости уже на пороге. В этом нам снова поможет самая обычная сода.