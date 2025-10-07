Зоолог дал рекомендации по поимке залетевшей в квартиру летучей мыши

Для этого необходимо не поддаваться панике, сделать «импровизированный сачок», соблюдать осторожность и правила гигиены. Такими советами в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился автор и эксперт телеканала «Живая планета» Ос Арутюнян.

«Чтобы мыши не залетали в квартиры, нужно банально закрывать окна, можно использовать занавески. Летучие мыши как раз ночуют и зимуют в пещерках, а наши квартиры очень на них похожи. Если мышь всё-таки залетает в квартиру, то не нужно паниковать, это доброе, хорошее и полезное животное, но при этом оно способно постоять за себя. Желательно поймать её импровизированным сачком, можно использовать наволочку, главное — не повредить животное и не дать себя покусать, потому что летучие мыши переносят много болезней. Потом просто нужно её выпустить, а импровизированный сачок и руки очень тщательно помыть».

Ранее стало известно, что в Москве летучие мыши массово атакуют квартиры жителей. Животные попадают в помещения через открытые окна.

По данным канала Telegram-канал Baza, мыши ищут тёплые укромные места, где смогут безопасно провести зимнюю спячку, в которую они впадают до марта.