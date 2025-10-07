Манчкины: чем они известны и почему считаются «таксами» в мире кошек

Соцсети покоряет коротколапый котик, который встает в позу суслика и вызывает умиление пользователей. Эта порода называется манчкин, и в некоторых странах она даже признана дефектной. На самом деле короткие лапки — не более, чем генетическая мутация, почти не влияющая на подвижность. Откуда появились манчкины, какие у них особенности и почему они так странно называются — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Когда и где появились манчкины

Впервые коротколапых представителей семейства кошачьих заметили еще в Англии: таких особей начал описывать доктор Уильямс-Джонс в ветеринарных отчетах в 1940-х годах. Во время Второй мировой войны исследования и разведение прекратились. В России коротколапые кошки появились в послевоенное время. Но порода не закрепилась, и зачастую их воспринимали как животных с особенностью.

По другой версии, коротколапые кошки появились в Японии. На некоторых островах вулканического происхождения земля постоянно осыпалась, «уходила из-под ног». Местные животные приспособились бегать по ней, пригибаясь и прижимаясь всем телом. Неизвестно, действительно ли коротколапых кошек завезли в другие страны с этих островов, но движения манчкина действительно напоминают полубег с прижатым к земле телом.

Манчкины стали широко известны в 1983 году, когда учительница из Луизианы Сандра Хоченедел спасла коротколапую кошку от гнавшихся за ней собак. Опасаясь, что в следующий раз пушистой незнакомке повезет меньше, Сандра приютила кошку и назвала Блэкберри. Позже женщина обнаружила, что у котят ее любимицы тоже короткие лапы. Это говорило о генетике, а не об аномалии.

Откуда возникло название «манчкин»?

Слово «манчкин» было взято из книги «Волшебник страны Оз», так Лаймен Фрэнк Баум назвал низкорослый сказочный народ. В русском переводе они стали жевунами.

Уже в 1991 году на выставке Международной ассоциации кошек миру показали манчкина. До сих пор он считается самой популярной из немногих пород коротколапых кошек. Тогда вокруг манчкина разгорелись жаркие споры: одни считали коротколапость дефектом и призывали отказаться от разведения кошек с такой особенностью. А их оппоненты, наоборот, убеждали общественность в пользе выращивания манчкинов ради разнообразия кошачьего мира.

Сегодня манчкины официально признаны фелинологическими организациями и популярны во многих странах мира, их стоимость в России — около 55 тыс. рублей. Хотя по поводу разведения манчкинов до сих пор ведутся дискуссии.

В 2014 году в Нидерландах запретили разводить манчкинов, их назвали животными с генетическими дефектами. Такого же мнения придерживаются и в штате Виктория в Австралии.

Внешний вид манчкинов

Главная особенность манчкинов — это лапы. Они короче лап других кошек примерно на 3-5 см, из-за чего создается впечатление, что манчкин всегда ходит, пригнувшись. Некоторые называют манчкинов таксой в мире котов. При этом и тело, и лапы у этих кошек мускулистые и подвижные. Манчкины, как и обычные кошки, умеют прыгать, но не очень высоко. В остальном коротколапость не влияет на движение животного. Рост манчкина — около 15-20 см в холке. Часто манчкины стоят на задних лапах в позе суслика.

Голова манчкина среднего размера. Если у ориентала острая морда, то у манчкина она слегка закругленная. Большие миндалевидные глаза создают впечатление удивленного взгляда. Поэтому манчкинов иногда называют «кукольными» кошками. Уши у них крупные и прямостоячие, с закругленными кончиками.

Вес кошки достигает 3,6 кг, коты могут весить до 4,1 кг. Шерсть у этих некрупных кошек может быть короткой или длинной в зависимости от генетики, но обычно она плотная и мягкая на ощупь. Окрасов много: манчкины бывают полосатыми, пятнистыми, однотонными, двухцветными.

Другие породы кошек с короткими лапами

Манчкины считаются самыми крупными среди коротколапых кошек, остальные более мелкие породы не зарегистрированы официально, за редким исключением. От скрещивания с манчкинами возникли следующие породы:

Бамбино. Самый известный наследник манчкинов произошел от скрещивания со сфинксами. У него большие уши, короткие лапы и совсем нет шерсти. В холодное время года за бамбино нужен контроль: они мерзнут и прибиваются к батарее, но из-за длительного нахождения у источника тепла на коже могут появиться ожоги.

Кинкалоу. Порода появилась после скрещивания манчкинов с американским керлом. Их можно узнать по загнутым наружу ушам, которые приобретают характерный изгиб с взрослением котенка. Это общительные и игривые кошки, которые везде следуют за хозяином.

Менуэт. Результат скрещивания манчкинов с персидской кошкой дал менуэтам роскошную шерсть, которую необходимо часто вычесывать. Сначала породу окрестили «наполеон», но заменили это название на «менуэт» — кошка совершает короткие шаги, будто танцуя. Менуэты отличаются спокойным характером.

Скоттиш-килт. Порода возникла от скрещивания манчкинов с шотландскими вислоухими котами. Это пушистые кошки с большими глазами и прижатыми к телу ушами. Порода не признана федерациями кошек: потомство скоттиш-килтов практически не способно выжить в природе из-за особенностей ушей и лап.

Лэмбкин. Эта порода была выведена в США, их отличительная черта — курчавая шерсть. За эти завитки они получили название «лэмбкин», так как lamb в переводе — «ягненок». Их нужно вычесывать пару раз в неделю.

Минскин. Произошла от скрещивания манчкинов с бурмой, сфинксом и девон-рексом. Из каждой породы помесь взяла характерные особенности: короткие лапы, отсутствие шерсти или островки короткой шерсти на теле, а также окрас колор пойнт (смесь белого, серого цветов и темных пятен).

Двельф. Получился в результате скрещивания манчкина, сфинкса и американского керла. У этих кошек отсутствует шерсть, а уши закручены, как у «родственников» породы кинкалоу.

Генетта. Помесь манчкина и бенгальской кошки представляет собой коротколапое животное с пятнистым окрасом.

Характер и поведение манчкинов

Большинство манчкинов обладает активным и дружелюбным характером. Несмотря на короткие лапы, манчкины очень любят играть, бегать и забираться на высоту. Так как коротколапость не всегда позволяет им добиться цели, они проявляют смекалку и находят обходные пути. Природный ум позволяет манчкинам легко осваивать правила и команды.

Отсюда любопытность, характерная для манчкинов. Они обожают взбираться по разным поверхностям, чтобы заглянуть во все шкафы и ящики, исследовать полки.

Манчкины очень общительные. Они выбирают одного «любимого хозяина» в доме и следуют за ним по пятам.

Но манчкины не любят излишнее внимание: они часто садятся рядом с хозяином, но почти не просятся на руки. Если человек не проявляет к ним интереса, они не будут требовательно мяукать, а просто спокойно уснут подле ног. Манчкины хорошо уживаются с детьми.

Взаимодействие с другими особями

Эти милые котики отличаются социальным поведением. Они первыми идут на контакт, когда в доме завелся новый питомец и редко проявляют агрессию. Если другой кот или кошка любят играть, манчкины с удовольствием присоединятся к игре.

У манчкинов нет желания доминировать. Если они появляются в семье, где другое животное уже выбрало свою территорию, то манчкины не будут лезть в драку. Скорее всего, они подстроятся под хозяина и останутся в стороне. Но в этом случае стоит проследить за формированием отношений двух питомцев: бывает, что манчкин опасается другого животного и поэтому предпочитает подолгу оставаться на месте, не вступать в конфликт. В это же время манчкин может испытывать стресс.

У представителей этой породы также хорошая совместимость с собаками, особенно, если оба животных были взяты в семью в раннем возрасте.

Тогда они растут вместе и не воюют за территорию. Когда в доме, где живет манчкин, появляется щенок, опасаться нечего — большинство представителей коротколапых спокойно знакомятся с собаками, не шипят и не выпускают когти.

Манчкин неплохо ладит и с другими крупными питомцами, например, с кроликами. Но не забывайте, что коротколапая кошка по своей природе не отличается от других кошачьих: манчкин сохраняет охотничий инстинкт. Поэтому попугайчикам, хомякам и другим грызунам и птицам лучше оставаться в клетке или вольере.

Как ухаживать за манчкином

Манчкины не требуют особого ухода: короткошерстных представителей породы лучше вычесывать раз в неделю, а длинношерстных — 2-3 раза, чтобы избежать колтунов в шерсти. Купать манчкинов нужно по мере загрязнения или раз в несколько месяцев. Подстригать когти лучше раз в 2-3 недели, так как манчкины очень активные.

Коротколапые кошки склонны к набору веса, поэтому важно следить за физической формой манчкина и не перекармливать его.

Для питания подойдет сбалансированный корм премиум-класса. Также манчкины любят сырую курицу, которая богата витаминами. При этом приготовленное мясо их не очень интересует.

В среднем манчкины живут 15 лет, но долгожители дотягивают и до 20. У обычных манчкинов нет болезней, которые характерны для породы, но важно посещать ветеринара для осмотра и вакцинации. У некоторых особей может быть врожденный лордоз — он вызывает ослабление мышц. В этом случае позвоночник опускается на грудную полость и давит на сердце и легкие. Подобные случаи редкие, и наблюдаются у манчкинов не чаще, чем у представителей других пород кошек. Существует мнение, что из-за ограничения в подвижности у манчкинов может развиться остеоартрит. Хозяину лучше предусмотреть все риски и своевременно делать животному рентгенографию.

Уши манчкинов нужно проверять раз в две недели и при необходимости очищать ватным диском. Если у манчкина завернуты уши (одна из редких пород), то делать это следует чаще.

Из-за коротких лап следует заранее подготовиться к появлению манчкина в доме. Когтеточка должна быть не слишком высокой и устойчивой, а игрушки — находиться в доступности от кошки. Учитывайте, что из-за строения лап манчкины не всегда могут залезть на высоту. Поэтому им необходима «кошачья лестница», чтобы спуститься и не повредить конечности.

Как выбрать манчкина

При выборе манчкина необходимо обратить внимание на его родителей. Коротколапую кошку лучше вязать с представителями других пород. Если оба родителя коротколапые, это может негативно отразиться на потомстве: появятся косолапость, ген кривых лап.

Также обратите внимание, в каких условиях живут котята. Если заводчик держит манчкина в клетке, это может негативно сказаться на его социализации и адаптации в доме. Лучше выбирать котят, которые передвигаются свободно по квартире, схожей с их будущим местом жительства. Тогда переезд будет для манчкина комфортным.

Плюсы и минусы манчкинов

Среди плюсов любители манчкинов выделяют:

Запоминающуюся внешность. Короткие лапы и миндалевидные глаза придают кошке особый шарм.

Компактность. Благодаря небольшому росту и весу манчкинов удобно содержать в квартире.

Дружелюбный характер. Так как манчкины отлично ладят с людьми и животными, им будет легко ужиться в большой семье.

Ум и любопытство. Манчкины легко привыкают к запретам в доме и всегда найдут, чем заняться в отсутствие хозяина.

Игривость. Манчкины очень активны и любят играть даже во взрослом возрасте.

В то же время есть факторы, которые могут предостеречь потенциального заводчика манчкина. Внимательно отнеситесь к ним, если думаете о манчкине в качестве домашнего животного.