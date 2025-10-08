Как не потерять садовые кусты из-за возвратных заморозков весной?

Весенние возвратные заморозки могут серьезно навредить кустам смородины, малины и крыжовника, так как они на тот момент уже просыпаются и запускают внутренние процессы. Издание Pravda.Ru рассказало, как замедлить пробуждение садовых кустов по весне и не лишиться урожая в дальнейшем.

© Вести Подмосковья

Ранее тепло прогревает ветки, почки начинают расти, но корневая система еще спит в холодной почве. При морозах молодые побеги погибнут. Особый вред кустам будет нанесен, если они растут на сквозняке или в низине.

Поздней осенью нужно хорошо пролить кусты - влага замедлит оттаивание почвы весной и задержит сокодвижение. Сразу после промерзания следует прикрыть приствольные круги слоем опилок, торфа или соломы для теплоизоляции. Зимой рекомендуется сгребать снег к кустами и слегка утрамбовывать, а при первых оттепелях - укрывать кусты легким спанбондом.