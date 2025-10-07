Россиян предупредили об опасности популярных комнатных растений

Многие популярные комнатные растения, давно ставшие неотъемлемой частью домашнего интерьера, содержат вещества, которые могут нанести вред здоровью людей и животных. Причем речь идет о самых привычных обитателях подоконников, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Например, представители семейства Ароидные, такие как диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера, содержат кристаллы оксалата кальция. В случае повреждения листьев или стебля эти микроскопические структуры высвобождаются и при непосредственном контакте с кожей или слизистой человека способны вызвать интенсивное раздражение. Симптомы отравления включают острую боль, отек, затруднение глотания и обильное слюнотечение. Особенно серьезную опасность эти растения представляют для маленьких детей и домашних питомцев, которые могут случайно откусить часть листа», — объяснила она.

Другим коварным растением является олеандр, часто выращиваемый в кадках.

«Все части этого декоративного кустарника ядовиты, так как содержат сердечные гликозиды, например, олеандрин и корнерин. Эти вещества, попадая в организм человека даже в малом количестве, могут вызывать тяжелые нарушения в работе сердца, тошноту, рвоту и диарею. Вода, в которой стояли срезанные ветки олеандра, также представляет опасность», — сказала эксперт.

Растения из семейства Молочайные, к которым относится пуансеттия («рождественская звезда»), кротон и молочай прекраснейший, содержат млечный сок, в котором находятся сложные эфиры дитерпенового ряда.

«При контакте с кожей человека млечный сок этих растений может вызвать сильные ожоги кожи, слизистых, а при попадании в глаза — временную слепоту. Контакт с соком может спровоцировать тяжелые аллергические реакции. При употреблении внутрь млечный сок вызывает тошноту, боли в желудке и головокружение», — отметила эксперт.

Даже ароматная герань (пеларгония), известная своими фитонцидными свойствами, может стать причиной проблем со здоровьем.

«Ее сильный запах, обусловленный высоким содержанием эфирных масел, способен провоцировать приступы аллергической астмы и головной боли, в том числе мигрени, у людей с индивидуальной непереносимостью и чувствительной дыхательной системой. Это требует внимательного отношения к месту, где будет находиться растение. Например, его не рекомендуется ставить в спальне и детской комнате», — предупредила Золотарева.

Основная опасность возникает не от факта присутствия растения в комнате, а от неправильного обращения с ними: растения выделяют ядовитые вещества при повреждении их тканей.