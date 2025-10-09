Сколько должна весить шотландская вислоухая кошка

Многие владельцы фиксируют стремительный рост котенка в первые месяцы его жизни с помощью фотографий, но ветеринарные врачи рекомендуют не забывать и про регулярные взвешивания. Благодаря им вы можете определить, сколько весит шотландская вислоухая кошка, или скоттиш-фолд, и вовремя заметить отклонения от нормы.

© Petstory

Повышенного внимания заслуживают расхождения, превышающие 15 процентов. В долгосрочной перспективе они могут повлечь за собой развитие ожирения или не менее опасного для здоровья истощения. Об их причинах мы расскажем в нашей статье, внутри которой также представлена таблица с нормами для скоттиш-фолдов.

Сколько весит шотландская вислоухая кошка – таблица с нормами для самок и самцов

Самое значимое и быстрое увеличение веса наблюдается в первые 4 недели после рождения. Всего за месяц котята набирают с 80-140 г до 240-740 г. Каждый из них развивается в своем собственном темпе, поэтому рекомендуемые нормы – это всего лишь ориентир, допускающий небольшие расхождения. Гораздо важнее следить за здоровьем питомца и кондицией его тела.

© Petstory

Приблизительный вес шотландской вислоухой кошки и рост в холке до 3 лет

На этапе роста котенка, помимо значений базовых показателей, важно учитывать динамику их увеличения. Из-за воздействия ряда факторов ваш питомец может чуть-чуть опережать рекомендуемые нормы или, наоборот, от них отставать. При наличии стабильной прибавки и отсутствии тревожных симптомов выявленные отклонения (в пределах 15 процентов) не требуют никакой коррекции.

Что влияет на размер кошки?

К наиболее важным факторам можно отнести гены, переданные племенной парой. Если вы сравните, сколько весит ваша шотландская вислоухая кошка, ее мать и отец, то с большой вероятностью получите совпадением как минимум с одним из родителей.

Помимо размера, котенок также может унаследовать и некоторые болезни, включая те, что мешают правильному развитию в период роста. Поэтому при разведении очень важно тщательно проверять здоровье обоих родителей и регулярно делать тесты на распространенные в породе генетические заболевания.

К другим факторам, определяющим итоговый размер скоттиш-фолда, относятся:

качество питания;

половая принадлежность;

условия содержания;

малоактивный образ жизни;

регулярность ухода.

Также стоит отметить кастрацию. Она повышает вероятность набора лишнего веса, так как способствует уменьшению энергетических потребностей организма. Из-за этого кастрированные питомцы часто выглядят более толстыми, чем их некастрированные собратья с аналогичным уровнем активности.

До скольких лет растут кошки этой породы?

Породы среднего размера, к которым относятся шотландские вислоухие кошки, обычно набирают вес примерно 18 месяцев. Раньше всего они прекращают расти в высоту. Расстояние от пола до самой высокой точки в районе лопаток перестает меняться уже в 12 месяцев.

Завершение роста, как и кастрация, уменьшает энергетические потребности организма.

Поэтому полностью сформировавшегося кастрированного питомца рекомендуется кормить рационом для взрослых кошек, но, желательно, с маркировкой Sterilised. Такой корм обеспечивает профилактику ожирения и болезней мочеполовой системы.

Причины отклонения веса шотландской вислоухой кошки от нормы и советы владельцам

Низкая масса тела может быть связана со следующими причинами:

болезни;

недостаточное количество молока;

неподходящее соотношение нутриентов.

Заболевания также могут способствовать и набору лишнего веса. В их число входят гипотиреоз и более редкий сахарный диабет, замедляющие метаболизм и/или вызывающие изменение аппетита.

Более распространенные причины ожирения – кормление сверх суточной порции и нехватка активности. В группу риска входят кастрированные и пожилые животные с низкими энергетическими потребностями организма.

Питомец также может растолстеть из-за приема глюкокортикостероидов и некоторых других гормональных препаратов. В такой ситуации набор лишнего веса обычно обусловлен увеличением аппетита и/или снижением интенсивности обмена веществ.

Для возвращения к нормативному значению следует отталкиваться от причины отклонения и придерживаться подходящих рекомендаций:

Диагностика в ветклинике. Необходима при наличии любых тревожных симптомов, указывающих на болезнь, прохождении медикаментозной терапии и отклонении веса от нормы на 30 и более процентов.

Перевод на искусственное вскармливание. Применяется при недостаточной массе тела у детенышей, которые не могут набрать нужный вес из-за конкуренции за молоко в большом помете, болезни матери или проблем с лактацией. Предполагает использование готовых молочных смесей до возраста, в котором котята начинают есть самостоятельно.

Замена текущего корма. Неподходящий продукт может вызвать как набор лишнего веса, так и нежелательное похудение. Поэтому убедитесь, что готовый корм соответствует возрасту вашего питомца и другим индивидуальным особенностям.

Контроль съеденного. Начните давать корм в пределах подходящей суточной порции. При поощрении питомца лакомствами обязательно учитывайте их в общей калорийности. Также не допускайте кормления едой со своего стола.

Введение графика кормления. Если скоттиш-фолд не чувствует насыщения – откажитесь от свободного доступа к миске в пользу выдачи еды по расписанию.

Увеличение времени для совместных игр. Взрослые животные, в отличие от котят, редко играют самостоятельно. Поэтому старайтесь вовлекать их в игры, чередуя удочки-дразнилки, мячики и другие безопасные для кошек игрушки.

По необходимости обратитесь за помощью к ветдиетологу. Консультация этого специалиста требуется при кормлении едой собственного приготовления. Такой тип питания часто сопровождается дефицитом нутриентов, для устранения которого следует использовать индивидуально подобранные витаминно-минеральные комплексы.

Советы по контролю веса кошки

Проще всего контролировать вес шотландской вислоухой кошки с помощью взвешиваний. Дополнительно рекомендуется оценивать общую кондицию тела: визуально и с помощью пальпации. У питомца без признаков ожирения и истощения должны прощупываться ребра и позвоночник, а его талия должна быть хорошо различимой.

Самые точные значения дают специальные весы, используемые в ветеринарных клиниках. На них взвешивают на каждом профосмотре.

Дома можно воспользоваться любыми электронными напольными весами. Котенка младше месяца следует взвешивать на них ежедневно, питомца от 1 до 12 месяцев – раз в 1-2 недели, а кошку или кота старше 12-18 месяцев – раз в месяц.

Источники