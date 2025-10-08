Как визуально увеличить комнату без больших затрат

Зеркала и единая цветовая гамма стен, пола и потолка помогут визуально увеличить маленькое помещение без больших затрат. Об этом Pravda.Ru рассказала архитектор и дизайнер интерьера Александра Федорова.

© Газета.Ru

Эксперт также посоветовала избегать резких цветовых контрастов, потому что в этом случае помещение визуально разрывается и кажется меньше. Она также призвала использовать небольшие дизайнерские детали.

«Выделение одной стены фактурой, например деревянными рейками или 3D‑панелями, придает глубину и интерес интерьеру. Но главное — не перегружать пространство лишними элементами. Чем больше предметов, подушек и декора, тем теснее будет казаться комната», — отметила Федорова.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что с помощью растений можно создать биофильный дизайн в доме. По ее словам, отличительной особенностью биофильного дизайна является создание пространства, где ощущается связь с природой — свет, воздух, текстуры и формы, которые вдохновляют и успокаивают.