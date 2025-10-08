Не мусор, а находка: необычное применение крышек от сметаны

Казалось бы, ну где могут понадобиться крышки от сметаны? Вроде бы, они свою функцию выполнили, выбрасывать жалко, пластик все-таки. Попробуйте эти советы от автора канала «Кухня изнутри».

Если помыть крышки, то их можно спокойно использовать повторно, чтобы накрывать небольшие тарелки. А еще на них можно ставить бутылку с маслом и класть ложку.

Для детей это вообще огромная радость. Они такие выдумщики, что быстро придумают, как использовать крышки вместо денег или формочек для песка. Ранее «ГлагоL» писал о том, как использовать огромный урожай слив до того, как он испортится. Один из вариантов – вкусный и полезный компот.