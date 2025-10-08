Как просроченные овсяные хлопья пригодятся на огороде?

Опытные дачники используют просроченные овсяные хлопья как органическое удобрение для почвы и будущего урожая. По данным издания Pravda.Ru, они состоят из углеводов, белков и растительных жиров, поэтому являются пищей для почвенных полезных бактерий. Земля становится рыхлой и питательной.

© Вести Подмосковья

Так, через две недели после удобрения хлопьями почва приобретает насыщенный цвет и свежий запах. Особенно это заметно в теплый период, когда температура воздуха постоянно выше +18 градусов.

Хлопья можно разместить в земле, углубив на пять-семь сантиметров: на один квадратный метр подойдет один стакан. На поверхности почвы хлопья оставлять нельзя, так как запах привлечет вредителей. А еще есть вариант сделать настой: полкило хлопьев заливаются теплой водой, к ним добавляется ложка сахара и немного дрожжей, смесь настаивается пять дней и ежедневно помешивается. Жидкую подкормку разводят водой в пропорции 1:5 и поливают растения.