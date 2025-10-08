Эксперт рассказал, как защитить питомца от догхантеров

Директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров предупредил владельцев домашних животных о том, что догхантеры проявляют активность в течение всего года. Он призвал проявлять бдительность во время выгула собаки, даже если маршрут давно знаком владельцу.

— К сожалению, угроза догхантеров актуальна весь год и касается многих регионов. О ней важно помнить во время каждой прогулки с питомцем, даже если речь идет о местах, по которым вы ходили уже бесчисленное количество раз, — отметил специалист.

Для предотвращения трагедий Балагуров посоветовал использовать намордник, контролировать питомца и избегать мест массового скопления людей и подкормки бродячих животных. Особое внимание, по его словам, необходимо уделять обучению животного команде отказа от еды без разрешения хозяина.

— Во время прогулки положите перед собакой лакомство и не давайте его есть, пока не будет получено разрешение — это простой способ тренировки, — посоветовал специалист.

При любых симптомах интоксикации владелец должен немедленно обратиться в ближайшую ветклинику, поскольку последствия отравления токсичными веществами развиваются быстро и могут привести к скорой смерти питомца.

Балагуров заключил, что нужно заранее ознакомиться с расположением ветклиник на пути регулярных маршрутов выгула, сообщает Life.ru.

