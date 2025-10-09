Ветеринар объяснил, как нельзя гладить кошку

Кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский не рекомендовал гладить кошку против шерсти.

В беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что такие действия не только приносят дискомфорт животному, но и нарушают структуру и ломают здоровые волосы питомца.

По словам специалиста, лучше использовать специальные щётки, рукавицы или расчёски, которые позволят убрать у кошки отмершую шерсть, при этом не нанося вред животному.

Ранее врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что с началом отопительного сезона у домашних питомцев могут наблюдаться кожные проблемы.