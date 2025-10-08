Как подготовить грядки к зиме и победить вредителей

Слизни назойливые и противные, к тому же, выглядят они просто ужасно. Осенью они превращаются в одному сплошную головную боль садоводов, потому что начинают искать места для зимовки именно возле культурных растений. Автор канала «Живу в деревне» пишет о том, что если не разобраться с ними вовремя, то весной вас будут поджидать неприятные сюрпризы.

Слизни любят прятаться в сухих листьях и остатках растений. Чтобы этого избежать, не ленитесь, уберите весь прошлогодний сад с грядок и очистите компостные кучи. Осенью можно дополнительно все перекопать и разрушить дома червяков. Помните, что они ненавидят медь и железо. Нарежьте полоски этих металлов и разложите возле капусты, клубники и салата. Если листов нет, замените на проволоку. И, конечно, не забываем про народные средства. Например, зола раздражает слизней, потому что их царапает, а запах кофе эти мерзкие создания просто не переносят. Ранее «ГлагоL» писал о том, как борются с надоедливыми паразитами в промышленных теплицах. Мы уверены, что это вас удивит.