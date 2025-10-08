Простой способ узнать кислотность почвы без приборов

Честно говоря, кислотность почвы — штука капризная, как маленький ребенок. За нее последнее слово в вопросе, сколько всего у вас нарастет, как считает автор канала «Урожайный сад и огород». Если под рукой нет модного pH-метра, положитесь на природу — она уже все предусмотрела и без вас. — не беда. Если участок порос хвощом и щавелем — кисло, крапивой — нейтрально. А если у вас в эфире рубрика «эксперименты», то возьмите немного земли и налейте туда уксус. Как зашипит, так и можно записывать — почва щелочная. А если ничего не произошло, добавьте соду к уксусу. Шипит? Почва щелочная. Ну а тишина в обоих случаях говорит о нейтральности почвы. Можно еще заварить листья смородины, остудить и добавить туда горстку земли. Дальше смотрим на цвет: красный — кисло, зеленый — нейтрально, синий — щелочно. Ранее «ГлагоL» писал о том, как сохранить розы от суровой зимы. С этими советами они точно будут радовать вас еще несколько сезонов.

