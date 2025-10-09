Как быстро привести мокрую одежду в порядок

В первую очередь, проверьте, нет ли у вашей машины режима сушки. Есть? Отлично! Нет — тоже не беда. Положите мокрую вещь обратно в барабан, добавьте 1–2 сухих махровых полотенца и включите режим отжима. Полотенца впитают влагу, и одежда станет почти сухой. Автор канала Hi-Tech Mail обещает, что их останется немного прогладить — и можно надевать. Допустим, вам срочно нужно высушить джинсы или свитер. В таком случае берите фен, закрепите одежду прищепками, чтобы воздух мог спокойно проходить сквозь ткань, и направьте струю воздуха внутрь. Горячий режим подойдёт для плотных тканей, а для тонких — лучше использовать холодный, чтобы не испортить вещь. Главное здесь — циркуляция воздуха.

Если под рукой есть утюг, используйте его. Разложите мокрую одежду на сухом махровом полотенце или хлопчатобумажной ткани, накройте второй частью и прогладьте с двух сторон без пара. Полотенце впитает лишнюю влагу, а вещь быстро подсохнет. После этого повесьте её на плечики — и всё готово.

Когда совсем нет времени, можно воспользоваться теплом духовки. Разогрейте её, приоткройте дверцу и поставьте рядом стул или вешалку с одеждой. Важно: не кладите ничего внутрь духовки — только рядом. И обязательно проследите, чтобы рядом не было детей или домашних животных. Этот способ подходит, когда хочется ускорить сушку без электрических приборов. Просто заверните мокрую одежду в сухое полотенце, скрутите всё в рулон и слегка сдавите — можно даже немного «прокатать» по полу. Полотенце впитает максимум влаги, а дальше останется только досушить вещь утюгом или повесить на сушилку.

Если коротко: подручные средства вполне справляются с задачей. Главное — не паниковать и выбрать способ, который подходит именно в вашей ситуации.

